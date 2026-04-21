Kvízová dáma z Na lovu oznámila konec. Dagmar Jandová: "Už toho bylo moc"
21. 4. 2026 – 11:20 | Magazín | Jana Strážníková
Žena mnoha talentů došla k empirickému zjištění: K čemu sto prací, když na ně prostě není čas?
Tváře lovců v oblíbené novácké soutěži Na lovu už jsou fanouškům tak věrně známé, že by při jejich sledování člověk skoro zapomněl, že se tyto studnice vědomostí také živily nějak jinak před tím, než je zaměstnal lovecký kvíz.
A v některých případech se tak živily stále dál, jako to dělala třeba Dagmar Jandová alias Kvízová dáma. Ta se totiž krom polyhistorických veletočů při stíhání tápajících soutěžících také věnovala meteorologické profesi.
S tím už je ale konec: „Už nejsem meteoroložka. Už v tom asi půl roku nepracuji. Rozhodla jsem se odejít, protože už toho bylo moc,“ přiznala lovkyně pro Blesk.
Důvody nehodlá nějak moc rozpitvávat a ono nejspíš ani není moc o čem mluvit – několik plných úvazků najednou zkrátka není v lidských silách a ani Kvízová dáma zkrátka a dobře není kyborg.
„Byl tam směnný provoz, víkendy, služby... A já kromě Na lovu pracuji i na dalších věcech a chodím na různé akce. S tou původní prací to nešlo úplně skloubit, protože jsem potřebovala, aby mi vycházeli vstříc – a to se nedělo,“ popisuje svůj odchod z ČHMÚ.
Odchodu nelituje, novou práci při Lovu si totiž nemůže vynachválit: „Nejvíc se vždy těším na lidi kolem natáčení, nejen na kolegy lovce. Poznala jsem tam úžasnou partu a skvělé lidi,“ svěřila se.
Do soutěže se přidala už před pěti lety, prozradila ale, že i přesto ještě občas bývá nervózní: „Občas ještě mívám trému, ale za ty roky jsem se ji už naučila zvládat,“ uvedla s úsměvem.