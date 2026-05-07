Kutilové berou Action útokem: Drobné nářadí za 399 korun nahradí celý kufr plný krámů
7. 5. 2026 – 7:46 | Magazín | BS
Oblíbený diskontní řetězec přišel s novým letákem, v němž nabízí multifunkční nářadí za pakatel.
Snad každý, kdo se doma pustil do jakýchkoliv úprav, zná ten pocit, když je potřeba provést spoustu malých úkonů, kvůli kterým se prostor najednou mění v naprostý chaos.
Předvrtat otvor, zatáhnout šroubek, zabrousit hranu, přeleštit kov, zkrátit šroubek... A to máme dvě vrtačky, protože kdo má pořád přehazovat bity, přímou brusku, flexu a hoblík. A nedej bože, aby pak ještě bylo potřeba zaříznout nějaké prkénko, protože to můžete rovnou vybalovat přímočarku a mafla.
A najednou stojíte uprostřed entropie kabelů, polovybitých baterií, pohozených nástrojů, rozbalených kufrů a trávíte dvacet minut tím, že hledáte, kam jste proboha položili šestku do dřeva, ačkoliv jste ji ted měli v ruce.
Inu, žádná sláva.
Nečekaným hitem, který řeší právě přesně tuto situaci, se v poslední době stává Kombinované nářadí FERM, které momentálně nalezneme v regálech oblíbeného řetězce Action za baťovských 399 korun. V základu jde o přímou brusku, ke které ale dostanete ještě 50 kusů různého příslušenství a nástavců.
Řezný kotouček tak můžete zaměnit za leštící plsť, brusný váleček, malý vrták a podobně. To vše s aku napájením, takže se při práci ani nepřerazíte o žádný kabel.
Jasně, že když se bavíme o de facto 50 kusech nářadí za 4 stovky, nemůžeme čekat výkon, který prožene po poli profesionální alternativy za těžké tisíce. A je proto celkem nabíledni, že profíkům, truhlářům či kutilům, kteří mají ve zvyku vytěžovat veškeré své nářadí až k hranici jeho možností, toto řešení 50 v 1 výkonově stačit nejspíš nebude.
Na druhou stranu, pokud potřebujete občas pořešit spíše drobnější věci, zastane tenhle multifunkční pomocník až překvapivě velké množství práce.