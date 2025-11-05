Dnes je čtvrtek 6. listopadu 2025., Svátek má Liběna
5. 11. 2025 – 4:39 | Zprávy | Anna Pecena

Kupující se ženou do Lidlu, kde je strategická sleva na Svatomartinské speciality
nákupy v Lidluzdroj: AI DALL-e
Od čtvrtka 6. listopadu do neděle 9. listopadu se v Lidlu strhne lavina slev, jakou tu dlouho nikdo neviděl. Tentokrát potěší nejen kuchaře, ale i milovníky svatomartinské husy, pečení a sladkostí. Ceny padají až o neuvěřitelných 60 procent!

Svatomartinské hody za babku

Tradiční listopadová husa se stává symbolem luxusu – ale ne tento týden. Lidl snižuje cenu husy s droby na pouhých 179,90 Kč za kilogram. Kdo chce na sváteční stůl přidat i čerstvé zelí, může vybírat mezi bílým a červeným – obojí za stejných 8,90 Kč za kilo, což je sleva až 64 %. A protože bez piva by to nebyla správná husa, přichází i Pilsner Urquell v retro edici za 25,90 Kč. Vše doplňuje máslo Pilos za 34,90 Kč, které už dlouho takhle levné nebylo.

A pozor – Lidl připravil i Bohemia sekt brut za 99,90 Kč pro držitele aplikace Lidl Plus. Kdo chce pohostit rodinu s noblesou, ale bez utrácení, tenhle víkend se mu to vyplatí jako nikdy.

Pečení za polovic: cukr, smetana i čokoláda

Předvánoční pečení se pomalu rozjíždí a Lidl přichází s nabídkou, která zvedne náladu všem cukrářům. Cukr krystal za 12,90 Kč, čokoláda na vaření Fin Carré za 54,90 Kč a čerstvá smetana 33 % za 49,90 Kč – to jsou ceny, které zní jako návrat do starých časů. Kdo plánuje zásoby, měl by si pospíšit, protože nabídka platí jen pár dní a zásoby mizí rychle.

A kdo rád kombinuje sladké s krémovým, potěší ho mascarpone Milbona za 38,90 Kč. Z takové kombinace vznikne tiramisu, které by obstálo i v italské kavárně.

Domácnost i snídaně levnější než kdy dřív

Ranní káva bez mléka? Nehrozí! Čerstvé plnotučné mléko Pilos za 22,90 Kč je sleva o celých 20 %. A pokud doma chybí něco k namazání, Rama Classic padla na nečekaných 79,90 Kč – sleva rovných 60 %. Lidl přemýšlí i na praktickou stránku: třívrstvý toaletní papír Floralys teď vyjde na 8,90 Kč místo 14,90 Kč.

Kdo má rád čistou a voňavou domácnost, může sáhnout po aviváži Tesori d’Oriente za 69,90 Kč (sleva 10 Kč s Lidl Plus), a zároveň si dopřát osvěžení se Spritem nebo Fantou za jednotnou super cenu 29,90 Kč.

Leták platí pouze od 6. do 9. listopadu 2025 a vzhledem k masivním slevám se dá čekat, že regály budou mizet před očima. Pokud se chystáte na husí hody nebo sváteční pečení, tenhle víkend bude rozhodně stát za to. Lidl opět potvrzuje své heslo: To se vyplatí!

