Kupujeme je každý den a bez přemýšlení. Odborníci upozorňují, že mohou poškozovat střeva
10. 7. 2026 – 17:03 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Než se pustíte do nákupního košíku, možná stojí za to podívat se na etiketu ještě jednou. Lékaři i vědci totiž stále častěji upozorňují na některá potravinářská aditiva, která mohou při časté konzumaci negativně ovlivňovat střevní mikrobiom nebo narušovat ochrannou bariéru střev.
Neznamená to, že jsou zakázaná nebo že škodí každému, odborníci ale doporučují jejich příjem zbytečně nepřehánět.
Největší pozornost budí emulgátory
Diskuse se v posledních letech soustředí hlavně na některé emulgátory, které pomáhají potravinám udržet správnou konzistenci a prodlužují jejich trvanlivost. Najdete je například v zmrzlinách, hotových omáčkách, pečivu, dresincích, sladkostech nebo dalších průmyslově zpracovaných výrobcích.
Mezi nejčastěji zmiňovaná aditiva patří:
- E466 (karboxymethylcelulóza)
- E407 (karagenan)
- E433 (polysorbát 80)
Experimentální studie naznačují, že právě tyto látky mohou u některých lidí ovlivňovat složení střevního mikrobiomu, zvyšovat propustnost střevní bariéry nebo podporovat zánětlivé procesy. Vědci ale zároveň upozorňují, že důkazů z rozsáhlých studií na lidech je zatím méně než z laboratorních a zvířecích výzkumů.
Neznamená to, že musíte vyřadit všechna éčka
Odborníci připomínají, že označení „éčko“ samo o sobě neznamená nebezpečnou látku. Mnoho potravinářských přídatných látek je považováno za bezpečné a některé jsou přírodního původu. Problém může představovat především vysoká konzumace ultra zpracovaných potravin, které často obsahují více různých emulgátorů najednou.
Jak riziko snížit
Lékaři doporučují jednoduché pravidlo: čím méně průmyslově zpracovaných potravin jídelníček obsahuje, tím lépe. Vyplatí se dávat přednost čerstvým surovinám, ovoci, zelenině, luštěninám, celozrnným výrobkům a fermentovaným potravinám, které podporují zdravý střevní mikrobiom.
Při nákupu se vyplatí číst složení výrobků. Pokud se na etiketě objevuje dlouhý seznam přídatných látek a emulgátorů, může být lepší sáhnout po jednodušší alternativě.
Věda hledá definitivní odpovědi
Přehledové studie potvrzují, že některá aditiva, zejména E407 a E466, si zaslouží další výzkum. Dosavadní výsledky naznačují možné souvislosti se změnami střevního mikrobiomu a zánětlivými procesy, odborníci ale zdůrazňují, že zatím nelze tvrdit, že běžná konzumace těchto látek přímo způsobuje střevní onemocnění u zdravých lidí. Proto doporučují spíše obezřetnost a pestrý jídelníček než úplné vyřazení všech potravin s éčky.