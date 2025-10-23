Krutý důvod. Markéta Pekarová Adamová přiznala, proč doopravdy odešla z politiky
23. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Prominentní politička prozradila, co stálo za jejím odchodem.
Šéfka TOP 09 a předsedkyně dosluhující sněmovny Markéta Pekarová Adamová už před nějakým časem ohlásila, že má v plánu pověsit politiku na hřebík. Prozradila, že se tak rozhodla ze zdravotních důvodů. O co ale přesně šlo, už si nechala pro sebe.
Což už nyní neplatí, protože politička poodhalila závoj tajemství a svěřila se, že za zdravotními problémy stál krutý důvod: Neúspěšná snaha o založení rodiny.
Pekarová Adamová se přitom s manželem snažila o dítě velmi dlouho: „Nejvíc souvisely se snahami o založení rodiny, protože za těch deset let, co jsme se o to s manželem pokoušeli, jsem prošla všemi možnými typy léčby, které se nabízejí. V posledních letech mě léčba a vše s ní spojené vyčerpaly natolik, že jsem pociťovala celou řadu dalších zdravotních problémů, které bych nečekala,“ prozradila pro Blesk.
Urputná snaha se podepsala na zdraví a už nešlo pokračovat: „Vím, že je řada příběhů, které mají šťastný konec, ale ten náš ho nepřinesl. Naopak mi přinesl celou řadu potíží, které když se sečetly, tak jsem stála na prahu únavového syndromu. A to už není snadno řešitelné. Na doporučení lékařů, kteří se o mé zdravotní potíže starali, jsem se rozhodla, že si musím ubrat ze všech svých náloží,“ pokračovala.
„Nejtěžší bylo se vyrovnávat s neustálým zklamáním skoro každý měsíc, anebo po každé snaze, kdy se k cíli opět nepodařilo přiblížit. Je složité se s tím vyrovnat pro celý ten pár. Ta žena je ale ve středobodu, ona je ta, která chodí na kliniku, léčí se, zažívá celou tu nálož,“ popsala zlé chvíle.
„Já jsem člověk optimisticky naladěný, nepropadám beznaději, vždy jsem hledala motivaci to ještě zkusit, což bylo těžké, zvlášť když jsem pak cítila, že už si to možná trochu nalhávám, že by se to mohlo podařit. A na přelomu tohoto roku jsem se musela smířit s tím, že tomu nemohu obětovat všechno, že to nejde a že musím mít zdraví na prvním místě, protože i kdyby se to pak podařilo, musím být dost silná na to dítě odnosit, porodit a být s ním. A moje tělo už mi dávalo stopku,“ prozradila otevřeně.
Vyčerpání a riziko už bylo nakonec tak vysoké, že se politička musela smířit s mizérií reality, v níž vlastní dítě mít bohužel zkrátka nebude: „Musela jsem to uzavřít, jinak by mě to stálo víc, než jsem byla ochotná dát. Deset let je dlouhá doba. Bylo to náročné, jsem vděčná, že jsme to s manželem zvládli, protože znám hodně párů, u nichž to znamenalo rozchod.“