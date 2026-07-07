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Kruté sucho už má následky: ČHMÚ vydává naléhavou výstrahu

7. 7. 2026 – 16:17 | Magazín | BS

Kruté sucho už má následky: ČHMÚ vydává naléhavou výstrahu
zdroj: Freepik
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Část země trpí extrémním suchem, což s sebou nese spoustu dalších nebezpečí, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.

Počasí bude mít v nadcházejících dnech proměnlivý ráz, jak upozorňují odborníci z ČHMÚ. Nejdřív nás čeká studená fronta a ochlazení, poté zase oteplení a o víkendu bychom se mohli dočkat i tropických třicítek.

„V noci na středu přejde studená fronta, na které bude občas pršet a za kterou se během středy teploty dostanou na 20 až 25 °C, jen na jihu Moravy bude tepleji,“ uvádí meteorologové.

„Od pátku už bude slunečno s teplotami na koupání, které budou vystupovat na 25 až 30 °C, postupně na 27 až 32 °C,“ dodávají.

Právě zmíněný jih Moravy ale nejvíc trpí zásadním nedostatkem srážek a extrémním suchem, které už dělá vrásky nejen hydrologům a meteorologům, ale prakticky všem, co mají s oblastí co do činění.

Zlé sucho s sebou navíc nese další nebezpečí, především riziko vzniku požárů. Právě kvůli němu ČHMÚ vydává ostrou výstrahu:

„Vzhledem k pokračujícímu suchému teplému a větrnému počasí se na jihu Moravy ode dneška (úterý 7. 7.) opět zvyšuje riziko vzniku a šíření závažného požáru. Výstraha je v platnosti do odvolání,“ uvádí meteorologové.

chmu 07072026 zdroj: ČHMÚ

Tagy:
počasí předpověď počasí jak bude weather
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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