Kruté sucho už má následky: ČHMÚ vydává naléhavou výstrahu
7. 7. 2026 – 16:17 | Magazín | BS
Část země trpí extrémním suchem, což s sebou nese spoustu dalších nebezpečí, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
Počasí bude mít v nadcházejících dnech proměnlivý ráz, jak upozorňují odborníci z ČHMÚ. Nejdřív nás čeká studená fronta a ochlazení, poté zase oteplení a o víkendu bychom se mohli dočkat i tropických třicítek.
„V noci na středu přejde studená fronta, na které bude občas pršet a za kterou se během středy teploty dostanou na 20 až 25 °C, jen na jihu Moravy bude tepleji,“ uvádí meteorologové.
„Od pátku už bude slunečno s teplotami na koupání, které budou vystupovat na 25 až 30 °C, postupně na 27 až 32 °C,“ dodávají.
Právě zmíněný jih Moravy ale nejvíc trpí zásadním nedostatkem srážek a extrémním suchem, které už dělá vrásky nejen hydrologům a meteorologům, ale prakticky všem, co mají s oblastí co do činění.
Zlé sucho s sebou navíc nese další nebezpečí, především riziko vzniku požárů. Právě kvůli němu ČHMÚ vydává ostrou výstrahu:
„Vzhledem k pokračujícímu suchému teplému a větrnému počasí se na jihu Moravy ode dneška (úterý 7. 7.) opět zvyšuje riziko vzniku a šíření závažného požáru. Výstraha je v platnosti do odvolání,“ uvádí meteorologové.