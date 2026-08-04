Krásně pokvetou až do mrazů: Výborné hnojivo za nula korun už máte v kuchyni
4. 8. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Muškáty jsou nekorunovanými králi českých balkonů a teras. Aby kvetly až do prvních podzimních mrazíků, nepotřebují drahou chemii. Stačí surovina, kterou máte v kuchyni a bez přemýšlení ji házíte do koše.
Obyčejné slupky od brambor v sobě skrývají víc, než by čekal. Zatímco hlíza skončí na talíři, slupka může posloužit jako prvotřídní přírodní posila pro květiny v truhlíku.
Proč zrovna brambory? Koktejl pro kořeny i květy
Odpověď leží v minerálním složení. Studie zveřejněná v odborném Journal of the Science of Food and Agriculture porovnala slupky a dužinu šesti odrůd brambor a došla k jasnému závěru: Slupky obsahují prokazatelně víc minerálů. Nejvíc zastoupeným prvkem je přitom draslík, následovaný fosforem, dál pak hořčík, vápník, železo a zinek.
A právě draslík je u kvetoucích rostlin ten zásadní. Časopis Zahrádkář to potvrzuje: „Hnojiva, která podporují vyzrávání plodů a vybarvení květů, jsou namíchána převážně na bázi draslíku,“ uvádí v přehledu hnojiv pro nádobové rostliny.
Domácí výluh má ještě jednu výhodu: rostlinu jím jen tak nespálíte. Přehnojení kupovanými koncentráty patří k nejčastějším chybám a v truhlíku je riziko dvojnásobné.
„Nedostatek i nadbytek výživy zhoršuje podmínky pro správný růst rostlin a v omezeném prostoru pěstebních nádob to platí dvojnásob,“ varuje tentýž zdroj.
Recept krok za krokem
Výroba nic nestojí a zabere pár minut.
- Příprava: brambory před loupáním důkladně omyjte, ideálně kartáčkem – zvlášť pokud nejsou z bio produkce.
- Louhování: slupky vložte do větší zavařovací sklenice a zalijte je vodou tak, aby byly zcela ponořené.
- Fermentace: sklenici jen lehce přiklopte (víčko neutahujte) a nechte stát tři až pět dní.
- Zálivka: výluh sceďte a vzniklou tekutinou zalévejte muškáty přímo ke kořenům – občas, ne při každé zálivce.
Pozor na odér z kvašení
Má to jeden háček, o kterém se u domácích hnojiv mlčí. Během těch tří až pěti dnů se slupky rozjedou do přirozené fermentace. A ta zkrátka nevoní.
Tekutina může mít poměrně silný a nepříjemný zápach. Sklenici proto nenechávejte v kuchyni na lince, ale postavte ji ven na terasu, na balkon nebo do dobře větrané garáže.
Co se slupkami po vylouhování
Vyždímané slupky nepatří do směsného odpadu. Zarýt je můžete zlehka do záhonu jako přírodní mulč, nebo je hodit na kompost. Jedna výhrada ale platí: na hromadu nepatří vařené škroby, tedy zbytky brambor, rýže nebo těstovin. Britský zahradník a moderátor Monty Don je v tom stručný – „nepřidávejte brambory do kompostu,“ upozorňuje na iReceptáři. Rozkládají se pomalu a spolehlivě přitáhnou hlodavce.
Niméně pozor, bramborový výluh je doplněk, ne zázrak. Základ zůstává stejný: Plné slunce, propustný substrát a pravidelné zaštipování.
„Vyplatí se pravidelně odstraňovat odkvetlé a suché květy, stonky a listy,“ radí sdružení pěstitelů Pelargonium for Europe. Nestačí utrhnout zvadlý lístek – odstranit je nutné celý květní stonek, aby rostlina neplýtvala energií na tvorbu semen.
Zalévat se doporučuje brzy ráno, nejlépe dešťovou vodou, a s mírou: „Muškáty nesnášejí přemokření.“
A ještě jedna věc, která překvapí: Během září a října už podle pěstitelů hnojit netřeba. Bramborový výluh tedy nasaďte teď, v srpnu. Květy pak vydrží do prvních mrazíků samy.