Krásné jarní počasí pokračuje. Víkend bude ideální pro lyžaře, slibuje ČHMÚ
6. 3. 2026 – 11:37 | Magazín | BS
Příjemné počasí se neloučí a kombinace jarního slunce se stále ještě se držící sněhovou pokrývkou na horách bude lákat především milovníky lyžování.
Lyžařská sezóna už se blíží do svého úplného sklonku, což ale neznamená, že bychom se s ní nemohli velkolepě rozloučit během povedeného víkendu s krásným počasím. Mohl by to být právě tento.
„Krásné jarní počasí bude na horách pokračovat, běžkaři již mají k dispozici každým dnem méně tras, ale sjezdaři si ještě hlavně v dopoledních hodinách přijdou na své,“ hlásí odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu na sociální síti.
„Také od pátku do neděle bude na horách pokračovat vyloženě jarní a převážně slunečné počasí. Tam, kde ještě leží přírodní sníh a je možné alespoň na částí tratích běžkovat, což jsou zejména vyšší polohy Šumavy, Krkonoš, Jeseníků a východní polovina Jizerských hor, budou ráno a dopoledne tratě ještě přimrzlé, ale během dne postupně hlavně na přímém slunci už měkké a pomalé,“ píšou dále.
„Kdo chce na běžky ještě vyrazit, určitě si pořádně zjistěte aktuální podmínky, které se mění každým dnem. Ale např. východní část Jizerské magistrály bude z větší části na pátek ještě nově strojově upravená,“ uvádějí meteorologové
„Pro sjezdaře budou panovat mnohem lepší podmínky. Většina sjezdovek s umělým zasněžováním si drží velmi dobré podmínky, jen je potřeba se připravit na také na denní chod kvality sněhu, a to zejména na jižních svazích,“ vysvětlují.
Situace ohledně sněhové pokrývky vypadá podle ČHMÚ následovně: „Nejvíce sněhu, místy až kolem 90 cm, leží na hlavním hřebeni Šumavy a Krkonoš, avšak s klesající nadmořskou výškou sníh rychle ubývá, zvláště na jižních svazích. Mnohem méně sněhu leží na hřebenech ostatních hor. Na hřebenech Jeseníků a Králického Sněžníku leží až 60 cm sněhu, z meteostanic v Beskydech již hlásí souvislou sněhovou pokrývku 37 cm jen Lysá hora a v nadmořské výšce kolem 1000 m n. m. tam již souvislý sníh většinou neleží. V jizerských, Krušných a Orlických horách leží ve vrcholových partiích hor zhruba 20 až 40 cm sněhu. Jinde už se většinou jedná pouze o nesouvislou pokrývku, případně zbytky sněhu na severních svazích nebo v lesních úsecích.“
Pěkně ale budeme mít i mimo hory a jaro se nevzdává: „Odpolední teploty se nejen dnes, ale i v dalších dnech budou blížit 16 °C. Chladněji bude jen v místech, kde se mlha nebo nízká oblačnost rozpustí až kolem poledne,“ dodávají odborníci.