Krásná a snadná vánoční výzdoba: "Stačí pár větviček," radí florista
3. 12. 2025 – 12:00 | Magazín | BS
Odborník radí, co se hodí k vánoční výzdobě a na co si raději dát pozor.
Renomovaný florista Pavel Hruška si popovídal s iRozhlasem a poradil, co se hodí na Vánoce a naznačil, že příroda beztak umí květiny nejlépe a občas je fajn jí nechat volnou ruku.
Volba květin není nic složitého: „Klasika je amarylis, ta je vánoční, už adventní. V tomto období také orchideje, a potom úplně na Vánoce konvalinky. A pak hodně k dostání jsou narcisky vícekvěté. Jsou nádherně voňavé. A někdo má rád hyacint,“ vyjmenovává odborník.
Zapomenout nesmíme ani na vánoční hvězdu a vánoční kaktus: „Vánoční hvězda, pryšec, chce hlavně teplo, upozorňuji všechny, aby si je přenesli zabalené, rozbalili si je až doma. A teď je nejlepší období, nemrzne, ale je chladno. Je to květina na advent typická, zalévat málo, a když zalejeme, tak do misky,“ radí.
„A vánoční kaktus, ten si kupujeme s poupaty, aby nám vykvetl, také si musíme dát pozor, aby měl chladné období. Nejlépe v ložnici, kde se netopí, v létě potřebuje být venku ve stínu, zalévat hnojit, pak přenést dovnitř, nechat ho v chladnu a nasadí vám poupat, že se budete divit.“
Kdo chce krásnou a přitom snadnou výzdobu, nemusí podle Hrušky nic moc složitě vymýšlet, protože příroda už to vymyslela za nás. A beztak lépe, než bychom to kdy zvládnuli my.
„Máte určitě nějakou mísu, naházíte tam nějaké šišky, mech, klacíky, nejlépe porostlé lišejníkem. Když zajedete na venkov, tak si najdete spoustu materiálu, který naházíte do té mísy, a pak tam dáte třeba jablíčka, amarylis. A nemusíte se o to starat, vykvete vám to do Vánoc. A zapomněli jsme na brambořík, typicky česká května, ten chce také chladno,“ navrhuje florista.
„Nějaké větvičky do vázy, barborka, azalka, která patří k Vánocům. Ta má také ráda chladněji, je teplomilná, ale čím chladnější prostředí, tím déle kvete a daří se jí lépe. A úžasná rostlina je břečťan, je jedovatý, ale je to léčivka. Vydrží všechno, když schne, tak drží,“ pokračuje.
Nejdůležitější je ale kreace moc nepřehánět: „Do adventních kytic je vykvetlý břečťan krásný v kombinaci s jedlí, borovicí. Je to trošku příroda, čím jsem starší, tím víc dávám volnost větvičkám, nechávám to tak, jak to narostlo. A ono je to hezčí,“ usmívá se.
A s čím to nepřehánět? Jak přijde na světla, méně je někdy více: „Líbí se mi to. Ale u hromady světýlek bych byl opatrný, líbí se mi medová barva, do žluta. Hlavně, aby to neblikalo a světýlek nebylo moc,“ nabádá florista.