Krampol a druhý pohřeb! Manažer sehnal těžkou váhu, rozloučení povede sám kardinál

31. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Jedno rozloučení nestačí, manažer organizuje ještě rekviem.

Nedůstojné tahanice o to, kdo zorganizuje pohřeb legendárního Jiřího Krampola, jistě není potřeba připomínat, však je ještě všichni máme v živé paměti.

Poslední rozloučení se slavným hercem nakonec se ctí obstaral mladý influencer Tomáš Zajíc (Teniskožrout), což někteří jiní aktéři nesli jen s největší nelibostí.

Nejvíc mezi nimi byl nejspíš slyšet hercův dlouholetý manažer Miloš Schmiedberger, který chtěl obřad uspořádat po svém a ani trochu se mu nechtělo úděl přenechat nikomu jinému.

Na Krampolův pohřeb do strašnického krematoria pak vůbec nedorazil. A možná tak trochu na truc pak prohlásil, že tedy alespoň uspořádá Krampolovi vlastní rozloučení v podobě zádušní mše.

Jak řekl, tak udělal. 8. září, tedy přesně měsíc po rozloučení v krematoriu, proběhne avizovaný rekviem.

„Plním Jirkovu poslední vůli, jak se patří. Před smrtí si přál obřad v kostele,“ prozradil pro magazín Aha!

„Přeju si pro Jirku důstojný obřad, jaký si zaslouží. Měl jsem ho rád a chci, aby si lidé pamatovali, že to byl nejen skvělý bavič, ale taky velký herec,“ uvedl Schmiedberger pro Blesk.

„Na pohřeb jsem z osobních důvodů nešel. Musím ale pro svůj klid splnit svůj slib,“ pokračoval.

Zádušní mši prý povede sám kardinál: „Jsem nesmírně rád, že účast přijal kardinál Dominik Duka, který mši dokonce povede,“ pochlubil se na závěr.

Tagy:
úmrtí pohřeb mše rozloučení
Zdroje:
Blesk, ahaonline.cz
