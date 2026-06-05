Královna popu znovu na scéně! Madonna rozpoutala v New Yorku naprosté šílenství
5. 6. 2026 – 13:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Madonna opět rozvířila svět showbyznysu. Nečekaným koncertem v centru New Yorku, otevřenými vzpomínkami na slavný románek i přípravami na historické vystoupení na fotbalovém šampionátu dokazuje, že ani v 67 letech nehodlá zpomalit.
Madonna znovu ukázala, proč si už desítky let drží pověst jedné z nejprovokativnějších a nejvlivnějších žen světového showbyznysu. Sedmašedesátiletá královna popu v posledních týdnech plní titulní stránky médií po celém světě. Nejdříve překvapila tisíce lidí nečekaným koncertem přímo v srdci New Yorku, následně rozvířila debatu svými odvážnými výroky o milostném životě a zároveň naplno odstartovala propagaci svého nového alba Confessions II.
Zatímco mnohé její vrstevnice si užívají klidnější životní tempo, Madonna dál dokazuje, že energie má na rozdávání. Fanoušci i kritici se shodují, že ani po více než čtyřiceti letech na scéně neztratila schopnost přitahovat pozornost a vyvolávat emoce.
Překvapení na Times Square přilákalo davy
O pořádný rozruch se postarala ve chvíli, kdy bez předchozího upozornění vystoupila na slavném Times Square v New Yorku. Krátký koncert trval přibližně patnáct minut, přesto dokázal během několika okamžiků přilákat obrovské množství fanoušků i náhodných kolemjdoucích.
Madonna však nepřipravila obyčejné pouliční vystoupení. Na místě nechyběla profesionální produkce, tanečníci, DJ ani otočné pódium. Atmosféra připomínala spíše velký koncert než spontánní akci uprostřed města. Sociální sítě okamžitě zaplavila videa a fotografie z vystoupení, která se během několika hodin začala šířit po celém světě.
Během koncertu zazněly mimo jiné hity Hung Up a I Love New York z legendárního alba Confessions on a Dance Floor, které patří mezi nejúspěšnější nahrávky její kariéry. Výběr skladeb nebyl náhodný. Nové album Confessions II totiž na slavnou taneční éru přímo navazuje.
Madonna při představování novinky fanouškům vysvětlila, že jde o poctu taneční hudbě a komunitám, které ji vytvářejí a sdílejí. Podle ní není taneční parket jen konkrétní místo, ale symbol prostoru, kde se lidé mohou svobodně setkávat, oslavovat život a navazovat nová přátelství. Právě tento motiv se prolíná celou novou deskou.
Koncert zároveň posloužil jako oslava začátku Pride Month. Madonna patří mezi dlouhodobé podporovatele LGBTQ+ komunity a během své kariéry se opakovaně stavěla na její stranu. Fanouškům proto prostřednictvím sociálních sítí popřála šťastný Pride Month a vyslala jim vzkaz plný podpory a optimismu.
Vzpomínky na slavnou lásku a další velké plány
Velkou pozornost vzbudil také nedávný rozhovor, ve kterém Madonna zavzpomínala na svou bohatou milostnou minulost. Když dostala otázku na nejlepší románek svého života, překvapila odpovědí, která okamžitě obletěla světová média. Zpěvačka uvedla, že bude mluvit pouze o zesnulých mužích, a následně zmínila Johna F. Kennedyho Jr., syna amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Jejich údajný vztah na konci osmdesátých let patřil svého času k nejsledovanějším tématům amerického bulváru.
Lidé z jejich okolí v minulosti tvrdili, že Kennedy byl z Madonny doslova okouzlený. Podle některých svědectví bylo už při jejich prvním setkání patrné, že mezi nimi přeskočila jiskra. Zpěvačka navíc během rozhovoru nepřímo potvrdila jeho pověst charismatického a nezapomenutelného partnera, čímž rozpoutala další vlnu diskusí na sociálních sítích.
Madonna přitom rozhodně nežije jen minulostí. Nedávno se po dvaceti letech vrátila na festival Coachella, kde vystoupila jako speciální host Sabriny Carpenter. Pro fanoušky připravila nostalgické překvapení, když si oblékla stejný fialový korzet, koženou bundu a boty, které měla při svém legendárním vystoupení na festivalu v roce 2006.
Tím ale její plány zdaleka nekončí. Už v červenci se zapíše do historie světové zábavy. Společně se Shakirou a jihokorejskou skupinou BTS totiž vystoupí v historicky první poločasové show finále mistrovství světa ve fotbale 2026. Očekává se, že vystoupení bude sledovat rekordní počet diváků po celém světě.
Ať už Madonna překvapuje novou hudbou, odvážnými výroky nebo velkolepými koncerty, jedno je jisté. I po více než čtyřech desetiletích kariéry zůstává fenoménem, který dokáže ovládnout titulní stránky médií během jediného dne. Zatímco mnohé hvězdy její generace už dávno ustoupily do pozadí, ona dál dokazuje, že její jméno stále vyvolává obrovský zájem a že královská koruna popové hudby jí právem patří i dnes.