Králíček končí po dvou měsících jako vládní zmocněnec pro digitalizaci
20. 3. 2026 – 14:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanec Robert Králíček (ANO) po zhruba dvou měsících končí jako vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost.
Sdělil to dnes ČTK. Ačkoliv se oběma oblastem věnuje dlouhodobě, šíře agendy mu podle něj neumožňuje práci skloubit s výkonem mandátu ve Sněmovně a funkcí místopředsedy poslaneckého klubu ANO. Tématům se bude nadále věnovat v Parlamentu.
Funkci zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost vytvořila vláda Andreje Babiše (ANO) v lednu, Králíček se jí ujal s účinností od 12. ledna. Pozice má podle vlády umožnit systematickou a dlouhodobou koordinaci klíčových strategických projektů v oblastech digitalizace, kybernetické bezpečnosti, hybridní obrany, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury.
Králíček dnes uvedl, že se rozhodl funkci opustit. "Oběma oblastem se věnuji dlouhodobě, přesto mi šíře agendy neumožňuje vše skloubit s prací poslance a místopředsedy poslaneckého klubu hnutí ANO," napsal. Dodal, že neumí dělat práci jen napůl, rozhodl se proto pokračovat jen v roli poslance.
Zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost působí při úřadu vlády, podle statutu ho jmenuje a odvolává kabinet na návrh premiéra. Má za úkol vyhodnocovat bezpečnostní situaci a předkládat vládě návrhy na opatření k posílení odolnosti ČR.
Na základě dohody s ministry by se měl podílet na výběru ředitele Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), Digitální a informační agentury (DIA), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Centra dopravních informačních systémů, firmy ČD-Telematika či Vojenského technického ústavu (VTÚ). Je i členem vládní rady pro informační společnost a Ústředního krizového štábu.