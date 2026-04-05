Král Karel III. v USA: Proč se neuskuteční setkání s oběťmi Jeffreyho Epsteina?
5. 4. 2026 – 12:57 | Magazín | Žaneta Kaczko
Nadcházející cesta britského monarchy do Spojených států naráží na právní limity. Přestože američtí zákonodárci volají po gestu vůči přeživším v kauze Epstein, probíhající britské vyšetřování a stín prince Andrewa nutí palác k maximální zdrženlivosti.
Nadcházející státní návštěva britského panovníka ve Spojených státech, měla být oslavou upevňování transatlantických vztahů. Místo toho se však pozornost médií i politiků upírá k mnohem temnější kapitole. Přestože z amerického Kongresu zazněly silné hlasy volající po osobním setkání krále s oběťmi Jeffreyho Epsteina, Buckinghamský palác musel tyto naděje definitivně utnout.
Právní šachovnice: Vyšetřování má přednost
Hlavním důvodem, proč se král Karel III. a královna Kamila s přeživšími nesetkají, není neochota, ale probíhající vyšetřování ve Spojeném království. Podle informací blízkých paláci existují vážné obavy, že by jakýkoli výstup z takového setkání mohl být zneužit v rámci právních procesů nebo by mohl přímo poškodit práci britských vyšetřovacích orgánů.
Ve chvíli, kdy policie v údolí Temže (Thames Valley Police) prověřuje nové skutečnosti a vazby institucí na Epsteinovu síť, musí jít osobní gesta stranou. Panovník je vázán přísnou neutralitou a opatrností, aby nezasahoval do nezávislosti justice.
Tlak z Washingtonu: Otevřený dopis králi
Iniciativu za setkání vedl především kongresman Ro Khanna, autor zákona o transparentnosti Epsteinových spisů. Ten králi zaslal otevřený dopis, v němž ho vyzval, aby obětem naslouchal přímo. Khanna v dopise zdůraznil, že Epsteinova síť nebyla jen americkým problémem, ale měla hluboké kořeny i v britských společenských a politických kruzích, mimo jiné skrze Ghislaine Maxwellovou.
„Jako autor zákona o transparentnosti spisů Epstein vás s úctou žádám, abyste se soukromě setkali s oběťmi zneužívání ze strany Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové, aby s vámi mohli přímo hovořit o tom, jak je mocní jednotlivci a instituce zklamali. Oběti si toto setkání přejí,“ napsal Khanna v dopise, který poukazuje na narušenou veřejnou důvěru.
Stín bratra Andrewa
Pro krále Karla III. je toto téma osobní i politickou noční můrou. Celý poslední rok se musel vyrovnávat s následky vazeb svého bratra, prince Andrewa, na Jeffreyho Epsteina. Panovník již dříve podnikl bezprecedentní kroky, když Andrewa zbavil královských titulů a výsad, čímž jasně naznačil, že ochrana monarchie jako instituce má přednost před rodinnou loajalitou.
V prohlášeních z poslední doby palác opakovaně zdůraznil, že král pociťuje „nejhlubší soucit“ s oběťmi zneužívání a plně podporuje „úplné a spravedlivé“ vyšetřování. Přímá zmínka o Andrewově nevhodném chování v oficiálních dokumentech naznačuje, že král se od svého bratra hodlá distancovat i nadále.
Program návštěvy pod drobnohledem
Přesný harmonogram státní návštěvy podléhá přísnému utajení, nicméně se očekává, že Karel III. vystoupí s projevem na společném zasedání Kongresu. Bude to poprvé, kdy jako král promluví k americkým zákonodárcům, a je více než jasné, že se nevyhne otázkám na transparentnost a odpovědnost mocných- tématům, která v souvislosti s případem Epstein rezonují na obou stranách oceánu.