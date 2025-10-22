Král Karel III. s manželkou královnou Camillou přijeli na návštěvu Vatikánu
22. 10. 2025 – 20:57 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Britský král Karel III.společně s manželkou královnou Camillou dnes večer podle agentury ANSA přicestoval do Vatikánu.
Program jeho dvoudenní návštěvy je naplánovaný na čtvrtek, kdy jeho hlavním bodem bude bohoslužba, na které se téměř po pěti stech letech hlava anglikánské církve pomodlí společně s hlavou církve katolické papežem Lvem XIV.
Pro Karla III. a jeho choť začíná program v 11 hodin dopoledne, kdy je čeká audience u papeže Lva XIV. Následovat bude bohoslužba v Sixtinské kapli. Tématem obřadu bude ochrana stvořeného, což odráží zájem o ekologii papeže Lva XIV. a krále Karla III.
Odpoledne bude pokračovat připravený program v Bazilice sv. Pavla za hradbami. V rámci návštěvy bude v Bazilice umístěna židle, která zůstane na svém místě pro další návštěvy britských panovníků a bude symbolizovat sblížení mezi anglikánskou a katolickou církví. Dalším symbolem sblížení obou církví bude udělení čestného titulu Karlu III.
Návštěva britského monarchy vychází na Jubilejní neboli Svatý rok, stejně jako návštěva královny Alžběty ve roce 2000. Jubilejní rok je v křesťanské tradici, rokem milosti a odpuštění, koná se pravidelně jednou za 25 let.
První veřejná modlitba britského monarchy po boku papeže je ostrovními médii označována jako historický vrchol návštěvy. Jedná se o další krok postupného zlepšování vztahů mezi oběma církvemi. Tento proces začal v roce 1961 první státní návštěvou Vatikánu zástupcem rodu Windsorů - královnou Alžbětou II. Prvním papežem, který navštívil Britské ostrovy, byl v roce 1982 Jan Pavel II.
Duchovní hlava anglikánské církve, arcibiskupka z Canterbury Sarah Mullallyová, se návštěvy nezúčastní. První žena zastávající tento post bude oficiálně uvedena do funkce až v březnu příštího roku. Místo ní bude bohoslužbu společně se Lvem XIV. vést podle agentury AP arcibiskup z Yorku.
Anglikánská církev vznikla v roce 1534 odštěpením od katolické církve v důsledku neshody mezi anglickým králem Jindřichem VIII. a papežem Klementem VII. Když papež králi odmítl povolit rozvod s jeho první manželkou Kateřinou Aragonskou, která mu neporodila mužského potomka, založil spolu s parlamentem církev vlastní a prohlásil se její hlavou.