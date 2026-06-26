Král Karel III. nebude po nákladné rekonstrukci žít v Buckinghamském paláci
26. 6. 2026 – 6:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Britský král Karel III.nebude ani po dokončení nákladné desetileté rekonstrukce v příštím roce žít v Buckinghamském paláci.
Oznámili to dnes podle tiskových agentur zástupci panovnické rodiny. Ti také poprvé zveřejnili, kolik král Karel odvedl státu na daních v uplynulých letech. Od nástupu na trůn v roce 2022 britský panovník zaplatil na daních celkem přes 30 milionů liber (845 milionů korun).
Rozhodnutí krále neobývat Buckinghamský palác znamená, že tato ústřední londýnská pamětihodnost po téměř 200 letech přestane sloužit jako hlavní sídlo britského monarchy.
Král se rozhodl, že až příští rok skončí rekonstrukce Buckinghamského paláce za 369 milionů liber, bude i nadále žít v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce.
Karel III. ani jeho zesnulá matka královna Alžběta II. v paláci od roku 2019 nepřenocovali. Karel III. si ale v Buckinghamském paláci ponechá soukromé pokoje, mohou posloužit jako ubytování. Sídlo také zůstane hlavním dějištěm slavnostních a oficiálních akcí, včetně přijímání zahraničních návštěv.
Královští úředníci dnes zároveň oznámili, že král ve finančním roce 2024/25 zaplatil na daních 12,9 milionu liber, o rok dříve to bylo 11,7 milionu. Tyto údaje byly zveřejněny vůbec poprvé.
Podle Reuters se tak Karel III. řadí mezi 100 předních daňových poplatníků Británie.
Výzvy k větší transparentnosti královských financí začaly sílit po skandálech kolem králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora, dříve známého jako princ Andrew. Karel zveřejňoval, jaké platí daně, už když byl princem z Walesu.
Britští monarchové nemusejí ze zákona platit daň z příjmu, ani dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III., stejně jako jeho matka po roce 1993, tak ale dosud dobrovolně činil, aniž zveřejňoval konkrétní částky.