Krach vztahu! Nejkrásnější Češka je sama: "S Ráďou už netvoříme pár"
14. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Někdejší vítězka soutěže krásy potvrdila neradostnou novinu: Její partnerské a manželské štěstí nevydrželo.
Karolína Surý (dříve a možná brzy znovu Kopincová), populární moderátorka, svůdná modelka a kráska, která se dočkala mimořádného ocenění, když před šesti lety ovládla soutěž Miss Czech Republic, prožívá nešťastné chvíle.
Když se před třemi lety vdávala za svého manžela Radovana, bezpochyby měli všichni v hlavě už jen ono pohádkové „šťastně až do smrti“, jenže zvonec nakonec nezazvonil a pohádky ještě není konec.
Co přesně se stalo, si Karolína nechává alespoň prozatím pro sebe, oficiálně ale potvrdila rozchod: „Po krásných letech, které pro nás byly důležité, jsme se rozhodli jít každý svou cestou. A s Ráďou už netvoříme pár. Prosíme o respektování soukromí,“ napsala na sociální síti ke společné fotce s nyní již bývalou láskou.
S největší pravděpodobností se nicméně nejednalo o nějaké impulzivní rozhodnutí ze dne na den, těžkosti naznačovala již před dvěma měsíci:
„Je to bouřlivé období. Už to takhle mám od konce minulého roku. V pracovním i osobním životě. Děje se toho spousta a pořád se něco mění. Jen doufám, že se to všechno pomaličku uklidní. Teď se v tom všem nějak plácám. Věřím, že se mi podaří nějak odjet a načerpat nějakou sílu,“ uvedla v únoru pro magazín Super.
