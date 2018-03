Kouření do hospod nepatří, hlásí Vojtěch. Jiní by polevili

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ve středu při příchodu na jednání vlády odmítl zmírnění protikuřáckého zákona, kterým se kabinet v demisi bude zabývat. Podle něj by to odporovalo i mezinárodním závazkům Česka. Jiní členové vlády ale byli ke zmírnění zákona vstřícnější. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) upozornila, že současná úprava způsobuje problémy obcím.

Návrh novely, za nímž stojí poslanec ODS Marek Benda, předpokládá ještě větší úlevu z úplného zákazu kouření pro menší hospody nebo bary. Na zařízení s plochou do 80 metrů čtverečních, v nichž se nepodává jídlo, by se restrikce nevztahovala. Provozovatelé by se tedy mohli rozhodnout, zda bude jejich podnik kuřácký, nebo nekuřácký.

Vládní legislativci doporučili kabinetu, aby novelu odmítl. Stejný postoj má i Vojtěch. "(Protikuřácký) zákon platí devět měsíců. To je velmi krátká doba, abychom mohli nějak vyhodnotit jeho dopady, ať už pozitivní, nebo negativní. I na tom poslaneckém návrhu je to vidět, je to spíš o nějaké dojmologii než o nějakých reálných faktech," řekl novinářům. Podle něj by Česko mělo počkat několik let a teprve poté vyhodnotit dopady zákona a začít debatovat o případných úpravách.

"Z mého pohledu ten návrh je nedostatečný, nedostatečně zdůvodněný a odporuje i nějakým mezinárodním závazkům, které máme vůči Světové zdravotnické organizaci v rámci rámcové úmluvy o kontrole tabáku, kde máme chránit lidi před expozicí kouřem," řekl.

Dostálová ale naopak novelu podpořila. "Obce se potýkají s obrovskými problémy. Ten striktní zákaz kouření, který vyvádí lidi z heren na chodníky, v obcích působí daleko větší problémy, než kdyby se udělaly nějaké kuřácké salonky, kde by to bylo striktně odděleno od těch nekuřáků," řekla. Upozornila, že hluk způsobovaný kuřáky před restauracemi ruší noční klid.

Novelu kladně hodnotí i ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO). "Já osobně kuřák nejsem, nikdy jsem nebyla. Ale myslím, že částečné uvolnění, zejména pro malé obce, kde jsou restaurace i takovým přirozeným společenským centrem, tak tam já bych osobně proti nebyla," řekla.

"Já bych v tomhle směru byla liberální, ať si každý majitel restaurace vybere, zda chce mít kuřáckou nebo nekuřáckou provozovnu, a podle toho si vybírá tu provozovnu i host," připojila se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

O možnosti změkčení mluvil i ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO), který se označil za tolerantního nekuřáka. Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) je jako nekuřačka naopak se současným zněním zákona spokojená.

Kuřárny by musely mít podle předlohy, kterou podepsalo na 90 poslanců z osmi klubů, vlastní odvětrávání, byly by bez obsluhy a mohly by zabírat nejvýše 30 procent plochy zařízení. Stejně jako do malých kuřáckých hospod a barů by do nich nesměli lidé mladší 18 let.

Novela by dále zrušila odpovědnost hostinských za to, že podají alkohol dospělé osobě, u níž panuje podezření, že pak bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.