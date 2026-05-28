Koupil si celý Google za tři stovky. Největší přešlap v historii internetu přišel giganta draho
28. 5. 2026 – 8:40 | Magazín | Jiří Rilke
Že u naprosto nejznámějšího webu na světě nemůže hrozit, že by si snad majitel zapomněl prodloužit registraci? Chyba lávky!
Představte si, že jdete jen tak na procházku, zakopnete o klacek a ze země jeho druhým koncem vyrazíte truhlu zlata. Zhruba tak se musel cítit bývalý zaměstnanec Googlu Sanmay Ved, který si takhle vlastně omylem za pár stovek koupil nejnavštěvovanější web na světě.
K těžko pochopitelnému přešlapu došlo na podzim roku 2015. Sanmay se nudil v noci u počítače a, jak později sám popsal na profesní síti LinkedIn, jen tak dlouhé chvíle si otevřel službu Google Domains, tedy servis registrování webových domén, a z legrace do ní zkusil zadat rovnou „Google.com“.
A pak nejspíš musel sbírat čelist ze stolu, když mu služba zcela suše oznámila, že doména je k mání a může být jeho... Za 12 dolarů.
Sanmay neváhal a zaplatil: „Byl jsem si jistý, že mi systém při pokusu o zaplacení nahlásí chybu,“ smál se. Jenže chyba nepřišla, platba normálně proběhla a Google.com měl zcela legálního nového majitele. Google si totiž úplně obyčejně zapomněl prodloužit registraci hlavní adresy.
Sanmay měl kompletní přístup k administraci a dokonce i k firemním mailům. Nové království ale trvalo jen zhruba minutu, protože v Googlu nejspíš začalo blikat tolik červených kontrolek, že by si to kdekdo spletl s jaderným útokem. A vzhledem k tomu, že registrace proběhla přímo přes službu Googlu, došlo k okamžitému stornu.
Společnost si byla nicméně moc dobře vědoma, o jak nesmírný a potenciálně zničující přešlap se jednalo: Kdyby se k vlastnictví Googlu dostal hacker nebo někdo s nekalými úmysly a dobrým, připraveným plánem, i ta minuta by bohatě stačila k napáchání gigantických škod.
Vedení Googlu se proto rozhodlo Vedovi zaplatit odměnu a všimné za upozornění na chybu. Dostal 6006,13 dolaru. Což je slovo "Google" napsané v číslicích. Když ale pak prozradil, že hodlá odměnu dát na charitu, Google ji ještě zdvojnásobil.
Jasně, pro Google se opravdu nejedná o žádnou likvidační částku. Ale nepohlídat si vlastní doménu je prostě a dobře obrovská ostuda pro každou firmu, natož pro jeden z největších korporátů na světě.