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Koruna v závěru týdne zpevnila k euru a oslabila vůči dolaru

5. 6. 2026 – 17:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Koruna v závěru týdne zpevnila k euru a oslabila vůči dolaru
zdroj: Profimedia
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Koruna v závěru pracovního týdne posílila k euru, oproti čtvrtečnímu závěru přidala dva haléře a v 17:00 se obchodovala za 24,19 Kč/EUR.

Vůči dolaru česká měna naopak oslabila o 11 haléřů na 20,92 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Český statistický úřad ve čtvrtek oznámil, že spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1 procenta. Meziroční tempo inflace tak zpomalilo, v dubnu činilo 2,5 procenta. Vývoj inflace může podle analytiků o něco snížit tlak na zvýšení sazeb ze strany České národní banky na nejbližším červnovém zasedání.

Kurz české měny:

 

Předchozí závěr

Dnes kolem 17:00

Kč/EUR

24,21

24,19

Kč/USD

20,81

20,92

Zdroj: Patria Online

Tagy:
měna kurzy ČR
Zdroje:
ČTK

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