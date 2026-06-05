Koruna v závěru týdne zpevnila k euru a oslabila vůči dolaru
5. 6. 2026 – 17:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koruna v závěru pracovního týdne posílila k euru, oproti čtvrtečnímu závěru přidala dva haléře a v 17:00 se obchodovala za 24,19 Kč/EUR.
Vůči dolaru česká měna naopak oslabila o 11 haléřů na 20,92 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.
Český statistický úřad ve čtvrtek oznámil, že spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1 procenta. Meziroční tempo inflace tak zpomalilo, v dubnu činilo 2,5 procenta. Vývoj inflace může podle analytiků o něco snížit tlak na zvýšení sazeb ze strany České národní banky na nejbližším červnovém zasedání.
Kurz české měny:
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Předchozí závěr
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Dnes kolem 17:00
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Kč/EUR
|
24,21
|
24,19
|
Kč/USD
|
20,81
|
20,92
Zdroj: Patria Online