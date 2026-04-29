Koruna k euru zakončila nejslabší za tři týdny, mírně ztratila také vůči dolaru
29. 4. 2026 – 17:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká měna dnes k euru oslabila o tři haléře na 24,39 Kč/EUR a zakončila nejslabší za tři týdny.
Vůči dolaru se kolem 17:00 obchodovala na 20,85 Kč/USD, tedy o dva haléře slabší než v úterním závěru. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online. Podle analytiků koruně neprospívá růst ceny ropy a posilování amerického dolaru.
"Blokáda Hormuzského průlivu pokračuje, cena ropy dál roste. USA daly najevo, že budou pokračovat v námořní blokádě íránských přístavů, aby omezily vývoz ropy z Teheránu a donutily ho k návratu k jednacímu stolu," popsal situaci analytik Komerční banky Jaromír Gec. "Pokud brzy nedojde k posunu v řešení krize v Perském zálivu, tlaky na její oslabení budou podle nás přetrvávat i nadále," předpověděl vývoj kurzu koruny.
Oslabování měn rozvíjejících se trhů při posilování dolaru vůči euru je podle Gece tradiční záležitost. "Středoevropské trio polský zlotý, česká koruna a maďarský forint v páru s eurem odepsaly 0,1 až 0,3 procenta," popsal analytik dnešní obchodování.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,36
|
24,39
|
Kč/USD
|
20,83
|
20,85
Zdroj: Patria Online