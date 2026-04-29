Koruna k euru zakončila nejslabší za tři týdny, mírně ztratila také vůči dolaru

29. 4. 2026 – 17:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Koruna k euru zakončila nejslabší za tři týdny, mírně ztratila také vůči dolaru
zdroj: Profimedia
Česká měna dnes k euru oslabila o tři haléře na 24,39 Kč/EUR a zakončila nejslabší za tři týdny.

Vůči dolaru se kolem 17:00 obchodovala na 20,85 Kč/USD, tedy o dva haléře slabší než v úterním závěru. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online. Podle analytiků koruně neprospívá růst ceny ropy a posilování amerického dolaru.

"Blokáda Hormuzského průlivu pokračuje, cena ropy dál roste. USA daly najevo, že budou pokračovat v námořní blokádě íránských přístavů, aby omezily vývoz ropy z Teheránu a donutily ho k návratu k jednacímu stolu," popsal situaci analytik Komerční banky Jaromír Gec. "Pokud brzy nedojde k posunu v řešení krize v Perském zálivu, tlaky na její oslabení budou podle nás přetrvávat i nadále," předpověděl vývoj kurzu koruny.

Oslabování měn rozvíjejících se trhů při posilování dolaru vůči euru je podle Gece tradiční záležitost. "Středoevropské trio polský zlotý, česká koruna a maďarský forint v páru s eurem odepsaly 0,1 až 0,3 procenta," popsal analytik dnešní obchodování.

Kurz české měny:

 

Předchozí závěr

Dnes kolem 17:00

Kč/EUR

24,36

24,39

Kč/USD

20,83

20,85

Zdroj: Patria Online

Tagy:
měna kurzy ČR závěr
Zdroje:
ČTK

