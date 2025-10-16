Koruna dnes stagnovala vůči euru, k dolaru zpevnila o deset haléřů
16. 10. 2025 – 18:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koruna dnes stagnovala k euru na 24,29 Kč/EUR.
Vůči dolaru pak česká měna ve srovnání se středečním závěrem zpevnila o deset haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 20,80 Kč/USD.
Kolem hladiny 24,30 Kč/EUR se koruna bez výrazných výkyvů držela celý den. "V podstatě bez jakékoliv odezvy zůstalo zveřejnění nižší než očekávané zářijové dynamiky v cenách tuzemských průmyslových výrobců," uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek.
Český statistický úřad (ČSÚ) dnes uvedl, že ceny průmyslových výrobců v ČR v září meziročně klesly o jedno procento. Tempo zrychlilo ze srpnových 0,8 procenta. Naopak v dalších odvětvích se ceny zvýšily, nejvíce v zemědělství, a to o 7,1 procenta.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,29
|
24,29
|
Kč/USD
|
20,90
|
20,80
Zdroj: Patria Online