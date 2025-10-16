Dnes je čtvrtek 16. října 2025., Svátek má Havel
Počasí dnes 11°C Oblačno

Koruna dnes stagnovala vůči euru, k dolaru zpevnila o deset haléřů

16. 10. 2025 – 18:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Koruna dnes stagnovala vůči euru, k dolaru zpevnila o deset haléřů
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Koruna dnes stagnovala k euru na 24,29 Kč/EUR.

Vůči dolaru pak česká měna ve srovnání se středečním závěrem zpevnila o deset haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 20,80 Kč/USD.

Kolem hladiny 24,30 Kč/EUR se koruna bez výrazných výkyvů držela celý den. "V podstatě bez jakékoliv odezvy zůstalo zveřejnění nižší než očekávané zářijové dynamiky v cenách tuzemských průmyslových výrobců," uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes uvedl, že ceny průmyslových výrobců v ČR v září meziročně klesly o jedno procento. Tempo zrychlilo ze srpnových 0,8 procenta. Naopak v dalších odvětvích se ceny zvýšily, nejvíce v zemědělství, a to o 7,1 procenta.

Kurz české měny:

 

Předchozí závěr

Dnes kolem 17:00

Kč/EUR

24,29

24,29

Kč/USD

20,90

20,80

Zdroj: Patria Online

Tagy:
měna kurzy ČR
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Veronika (48): Líbilo se mi, když jsem ho přiváděla k šílenství. Jenže odplata byla horší, než jsem čekala

Nejnovější články