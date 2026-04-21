Koruna dnes posílila k euru a oslabila k americkému dolaru
21. 4. 2026 – 17:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kolem 17:00 se obchodovala za 24,31 Kč/EUR a 20,69 Kč/USD. Proti pondělnímu podvečeru si vůči jednotné evropské měně polepšila o 12 haléřů, naopak k americké měně šest haléřů ztratila. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.
"Obchodování na regionálních trzích bylo relativně poklidné," uvedla Jana Steckerová z Komerční banky.
Poukázala na rozhovor viceguvernérky České národní banky Evy Zamrazilové pro Český rozhlas. "Úvahu o snížení sazeb o dalších 25 bodů, která podle ní byla na stole, odvál konflikt na Blízkém východě, stejně tak i výhled, že inflace v letošním roce dosáhne 1,6 procenta. Tu lze za celý rok podle ní čekat těsně pod třemi procenty, přičemž pravděpodobnější, než snižování sazeb je nyní jejich pohyb vzhůru. Zároveň ČNB podle ní ale tentokrát rozhodně nemá kam spěchat. Situace je ve srovnání s vypuknutím války na Ukrajině totiž rozdílná," shrnula Steckerová.
Nestabilní vývoj na Blízkém východě podle komentátorů vyvolává na globálním trhu zmatek a nejistotu.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,43
|
24,31
|
Kč/USD
|
20,63
|
20,69
Zdroj: Patria Online