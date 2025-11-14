Korejky na ně nedají dopustit: černé fazole používají na vlasy i pleť
14. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Černé fazole možná v obchodě přehlížíte - a přitom jde o jednu z nejpodceňovanějších superpotravin. V Koreji jsou považované za tajnou zbraň pro krásné vlasy, čistou pleť a pevné zdraví. U nás jim zatím nevěnujeme velkou pozornost, ale podle výživových trendů se rychle derou do popředí.
Když se zeptáte korejských žen, jak je možné, že mají tak husté vlasy, hladkou pleť a energii, která jako by nikdy nebrala konce, většinou se jen usmějí. A pak řeknou něco, co by u nás znělo skoro až prozaicky: černé fazole.
Žádný zázračný doplněk stravy, žádný drahý beauty elixir. Ale obyčejná luštěnina, kterou v Koreji jedí celé generace – a kterou považují za takový malý zázrak v misce.
Kde se tato superpotravina vůbec vzala?
Na první pohled působí úplně obyčejně – malá, tmavá fazolka, kterou v regálu snadno přehlédnete. Ale když se u ní zastavíte o pár vteřin déle, začnou se vám před očima odvíjet staletí a příběhy, které by jeden od tak nenápadné luštěniny nečekal.
Černé fazole pocházejí z Jižní a Střední Ameriky, kde je znaly už starověké civilizace, jako byli Aztékové a Mayové. Pro ně to nebyla jen potravina – byla to jistota, která držela rodiny i válečníky při síle. Fazole se vařily na otevřeném ohni, voněly celými domy a byly součástí kultury stejně jako legendy, které si lidé vyprávěli večer u ohniště.
Odsud se fazole vydaly na dlouhou cestu světem. A právě díky tomu dnes patří mezi nejrozšířenější luštěniny na planetě.
Najdete je:
- v Brazílii v hutné feijoadě, která provoní každou kuchyni,
- v Mexiku ukryté v burritech a enchiladách, kde fungují jako krémový základ plný bílkovin,
- na Karibiku v tradiční kombinaci s rýží, kde tvoří jednoduché, ale výživné jídlo.
- A pak je tu Korea, kde se příběh černých fazolí úplně mění.
Proč je Korejky tak milují?
Korejky věří, že skutečná síla začíná v jídle. I proto jsou často štíhlé, vitální a jejich pleť působí dokonale hladce. Není divu, že si oblíbily superpotravinu, která v sobě ukrývá překvapivě vysoké množství bílkovin podporujících růst vlasů i regeneraci buněk. K tomu přidávají silné antioxidanty, zejména antokyany – stejné látky, které dělají z borůvek jednu z nejcennějších superpotravin. Právě díky nim je pleť jasnější, pružnější a působí, jako by se nadechla čerstvého vzduchu.
A pak je tu jejich „skrytý poklad“: kyselina listová. Látka, kterou lékaři doporučují hlavně v těhotenství, ale která má zároveň zásadní vliv na rychlost růstu vlasů i jejich kvalitu. I proto Korejky věří, že černé fazole dokážou zpomalit šedivění – jednoduše udržují vlasový kořínek silný a plný života.
Výhody se ale neprojevují jen na vzhledu. Černé fazole pomáhají snižovat hladinu špatného cholesterolu, stabilizují krevní cukr a díky vysokému obsahu vlákniny zasytí na dlouhé hodiny. Jsou proto ideální volbou pro každého, kdo chce jíst lehce, ale přesto sytě – a nechce skončit u monotónního salátu.
Jak chutnají a kam se hodí?
Mají jemnou, lehce zemité chuť a po uvaření jsou krémové.Perfektní jsou:
- do zimních polévek (batáty, cibule, dýně – wow),
- do salátů s rukolou nebo špenátem,
- do těstovin,
- k rýži nebo quinoe,
- do tacos, burrit a enchilad,
- do hummusu,
- do smoothie (fakt to funguje!),
- nebo jako základ veganského burgeru.
Mini recept: lahodný černý hummus
Rozmixujte:
- 250 g vařených černých fazolí,
- 1 lžíci tahini,
- 1 stroužek česneku,
- olivový olej,
- citron,
- sůl, pepř, chilli,
- trochu petržele.
Nakonec ozdobte avokádem.
V prosté jednoduchosti se skrývá opravdová krása:
V jedné malé, matné, černé fazolce je víc síly, než byste kdy čekali. Zatímco u nás si na ni vzpomene málokdo, v Koreji je to běžná součást každého týdne – stejná jistota jako šálek teplého čaje nebo chvilka jen pro sebe.
Možná právě proto tam ženy tak často vypadají, jako by se jich stres vůbec netýkal. A možná právě proto by tahle nenápadná luštěnina měla dostat šanci i u nás.