Dnes je pátek 14. listopadu 2025., Svátek má Sáva
Počasí dnes 8°C Oblačno

Korejky na ně nedají dopustit: černé fazole používají na vlasy i pleť

14. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Korejky na ně nedají dopustit: černé fazole používají na vlasy i pleť
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Černé fazole možná v obchodě přehlížíte - a přitom jde o jednu z nejpodceňovanějších superpotravin. V Koreji jsou považované za tajnou zbraň pro krásné vlasy, čistou pleť a pevné zdraví. U nás jim zatím nevěnujeme velkou pozornost, ale podle výživových trendů se rychle derou do popředí.

Když se zeptáte korejských žen, jak je možné, že mají tak husté vlasy, hladkou pleť a energii, která jako by nikdy nebrala konce, většinou se jen usmějí. A pak řeknou něco, co by u nás znělo skoro až prozaicky: černé fazole.

Žádný zázračný doplněk stravy, žádný drahý beauty elixir. Ale obyčejná luštěnina, kterou v Koreji jedí celé generace – a kterou považují za takový malý zázrak v misce.

top-closer-view-fresh-yellow-bananas-sliced-whole-grey
Magazín
Krásně žluté a čerstvé banány až 26 dní? Stačí k tomu obyčejný kuchyňský trik se sklenicí

Kde se tato superpotravina vůbec vzala?

Na první pohled působí úplně obyčejně – malá, tmavá fazolka, kterou v regálu snadno přehlédnete. Ale když se u ní zastavíte o pár vteřin déle, začnou se vám před očima odvíjet staletí a příběhy, které by jeden od tak nenápadné luštěniny nečekal.

Černé fazole pocházejí z Jižní a Střední Ameriky, kde je znaly už starověké civilizace, jako byli Aztékové a Mayové. Pro ně to nebyla jen potravina – byla to jistota, která držela rodiny i válečníky při síle. Fazole se vařily na otevřeném ohni, voněly celými domy a byly součástí kultury stejně jako legendy, které si lidé vyprávěli večer u ohniště.

Odsud se fazole vydaly na dlouhou cestu světem. A právě díky tomu dnes patří mezi nejrozšířenější luštěniny na planetě.

Najdete je:

  • v Brazílii v hutné feijoadě, která provoní každou kuchyni,
  • v Mexiku ukryté v burritech a enchiladách, kde fungují jako krémový základ plný bílkovin,
  • na Karibiku v tradiční kombinaci s rýží, kde tvoří jednoduché, ale výživné jídlo.
  • A pak je tu Korea, kde se příběh černých fazolí úplně mění.

beautiful-asian-woman-portrait zdroj: Freepik.com

Proč je Korejky tak milují?

Korejky věří, že skutečná síla začíná v jídle. I proto jsou často štíhlé, vitální a jejich pleť působí dokonale hladce. Není divu, že si oblíbily superpotravinu, která v sobě ukrývá překvapivě vysoké množství bílkovin podporujících růst vlasů i regeneraci buněk. K tomu přidávají silné antioxidanty, zejména antokyany – stejné látky, které dělají z borůvek jednu z nejcennějších superpotravin. Právě díky nim je pleť jasnější, pružnější a působí, jako by se nadechla čerstvého vzduchu.

A pak je tu jejich „skrytý poklad“: kyselina listová. Látka, kterou lékaři doporučují hlavně v těhotenství, ale která má zároveň zásadní vliv na rychlost růstu vlasů i jejich kvalitu. I proto Korejky věří, že černé fazole dokážou zpomalit šedivění – jednoduše udržují vlasový kořínek silný a plný života.

Výhody se ale neprojevují jen na vzhledu. Černé fazole pomáhají snižovat hladinu špatného cholesterolu, stabilizují krevní cukr a díky vysokému obsahu vlákniny zasytí na dlouhé hodiny. Jsou proto ideální volbou pro každého, kdo chce jíst lehce, ale přesto sytě – a nechce skončit u monotónního salátu.

Snímek obrazovky 2025-11-10 180803
Zpravodajství
Největší město světa bylo na Ukrajině. A stálo tam dávno před Egyptem

Jak chutnají a kam se hodí?

Mají jemnou, lehce zemité chuť a po uvaření jsou krémové.Perfektní jsou:

  • do zimních polévek (batáty, cibule, dýně – wow),
  • do salátů s rukolou nebo špenátem,
  • do těstovin,
  • k rýži nebo quinoe,
  • do tacos, burrit a enchilad,
  • do hummusu,
  • do smoothie (fakt to funguje!),
  • nebo jako základ veganského burgeru.

high-angle-food-bowl-arrangement zdroj: Freepic.com

Mini recept: lahodný černý hummus 

Rozmixujte:

  • 250 g vařených černých fazolí,
  • 1 lžíci tahini,
  • 1 stroužek česneku,
  • olivový olej,
  • citron,
  • sůl, pepř, chilli,
  • trochu petržele.

Nakonec ozdobte avokádem.

Vánoční kaktus
Magazín
Vánoční kaktus: Jak o něj pečovat, aby kvetl v zimních měsících

V prosté jednoduchosti se skrývá opravdová krása:

V jedné malé, matné, černé fazolce je víc síly, než byste kdy čekali. Zatímco u nás si na ni vzpomene málokdo, v Koreji je to běžná součást každého týdne – stejná jistota jako šálek teplého čaje nebo chvilka jen pro sebe.

Možná právě proto tam ženy tak často vypadají, jako by se jich stres vůbec netýkal. A možná právě proto by tahle nenápadná luštěnina měla dostat šanci i u nás.

Tagy:
korea pleť elixír mládí bílkoviny fazole
Zdroje:
PubMed, Vogue, pmc.ncbi, insighttrendsworld.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Dalším místopředsedou Sněmovny se stal Skopeček, Richterová neuspěla

Následující článek

Soud: Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii

Nejnovější články