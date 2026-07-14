Konvice zarostlá vodním kamenem? Zbaví se ho surovina za pár korun, ne drahá chemie
14. 7. 2026 – 15:38 | Magazín | Jana Marková
Bílý povlak na dně konvice zná každý. Většina lidí kvůli němu běží do drogerie pro drahý odvápňovač. Přitom stejně dobře zabere surovina za pár korun.
Obsah článku
- Co je vodní kámen a odkud se bere
- Co ho spolehlivě rozpustí
- Jak vyčistit konvici
- Jak na baterii
- Kde si dát pozor
Naberete vodu z konvice a na dně uvidíte bílý povlak. Časem zbělá celé dno i stěny a ve vodě plavou drobné vločky. Většina lidí běží do drogerie koupit drahý odvápňovač. Přitom stejně dobře, ne-li líp, zaberou obyčejné suroviny za pár korun, které máte nejspíš doma ve skříňce. A navíc bez toho dusivého chemického zápachu.
Nejsou to žádné zázračné přípravky. Je to obyčejná chemie, kterou zná každý ze školy. Nejdřív si ale řekneme, co ten bílý povlak vlastně je a proč vzniká.
Co je vodní kámen a odkud se bere
Voda z kohoutku v sobě nese rozpuštěný vápník. Čím je voda tvrdší, tím víc ho obsahuje. Když ji zahřejete nebo se odpaří, vápník se usadí jako bílá krusta. Tomu se říká vodní kámen. Právě proto ho najdete hlavně v konvici, na baterii nebo ve sprchové hlavici, tedy tam, kde se voda vaří nebo odpařuje.
Co ho spolehlivě rozpustí
Vodní kámen nesnese jednu věc: kyselinu. Ta ho totiž rozpustí a povlak se sám uvolní. A dvě levné kyseliny máte nejspíš doma. Obyčejný ocet a kyselina citronová, malý sáček za pár korun z regálu s pečivem. Kyselina citronová má dvě výhody navíc. Nezapáchá jako ocet a na vodní kámen je ještě o něco silnější.
Jak vyčistit konvici
Postup je jednoduchý. Nasypte do konvice dvě až tři lžíce kyseliny citronové a zalijte ji do poloviny vodou. Nechte krátce převařit a hned vylijte, ještě horké to působí nejlíp. Pak konvici pořádně vypláchněte a jednou převařte s čistou vodou, ať v ní nezůstane kyselá pachuť.
S octem to jde taky. Smíchejte ho s vodou v poměru půl na půl, převařte, vylijte a stejně tak dobře vypláchněte a převařte načisto.
Jak na baterii
Na kohoutku se vodní kámen drží na hlavičce a kolem páky. Namočte hadřík nebo kus papírové utěrky v octu, omotejte ho kolem zaneseného místa a nechte půl hodiny působit. Pak povlak setřete. Nikdy ho neškrábejte nožem ani drátěnkou, poškrábali byste lesklý chrom.
Kde si dát pozor
Teď důležité varování. Ocet ani jinou kyselinu nikdy nemíchejte se Savem nebo jiným bělidlem. Vznikl by jedovatý plyn, který dráždí plíce. To je nebezpečné.
Kyselinu taky nelijte na desky z mramoru a přírodního kamene, naleptala by je a zůstaly by matné skvrny. A pozor na kávovar. Do něj ocet nepatří, poškodil by těsnění. Použijte radši odvápňovací program a přípravek od výrobce.
Jinak platí, že na obyčejnou konvici a baterii vám bohatě stačí ocet nebo pytlík kyseliny citronové. Vyzkoušejte to a drahý odvápňovač už v drogerii míjejte.