Kontroverzní šéf německé kontrarozvědky si nakonec nepolepší

Írán pohrozil USA a Izraeli "ničivou" odvetou za sobotní útok na vojenskou přehlídku v Ahvázu. Ve městě v pondělí začaly pohřby obětí, jež vysílala živě íránská televize. Při útoku přišlo podle íránských úřadů o život 25 lidí, mezi nimiž bylo 12 členů elitních revolučních gard. Šlo o nejničivější teroristický útok v Íránu za desítku let.

Spojené státy se dopouštějí obchodní šikany a zaváděním opatření jako jsou cla zastrašují ostatní země. Dvě hodiny po zavedení nejnovější vlny cel, které na sebe uvalily USA a Čína, to v pondělí napsala čínská státní agentura Nová Čína. Odvolává se přitom na dokument o bilaterálním obchodním sporu, který publikovala Čínská státní rada.

