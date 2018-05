Kontroverzní prezident Venezuele zůstal. Řada zemí výsledek neuznává

- Aktuality - 0

Česko by mohlo mít speciální program pro získávání pečovatelek z Ukrajiny, aby se do země dostaly snadněji a rychleji. V republice chybí několik tisíc pracovnic a pracovníků, kteří by se starali o seniory, postižené a další potřebné, řekla v pondělí ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO), která chce navrhnout zavedení programu. Podle Němcové by se mělo zjednodušit i přivážení sil z Ukrajiny do jiných oborů. Hospodářská komora to vítá. Stěžuje si na dlouhé vyřizování povolení. více