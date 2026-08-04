Konečně. Teploty spadnou o 17 stupňů, meteorologové určili přesný den
4. 8. 2026 – 14:43 | Magazín | BS
Do středy zůstane Česko v peci a na Moravě může teploměr znovu atakovat čtyřicítku. Pak přijde zlom: nejnovější výpočty posouvají konec vlny veder na čtvrtek a pátek, kdy maxima spadnou místy o patnáct stupňů. Úleva ale nebude trvat dlouho.
Vrchol přichází právě teď. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se dnes v nížinách vyšplhají maxima „mezi 34 až 39 °C“, ve středu pak na 32 až 37 °C a na jižní a střední Moravě až na 39 °C.
Meteoroložka Dagmar Honsová je ještě konkrétnější: „V úterý budou na jižní Moravě atakovat 40 °C.“
Což se vskutku děje, jak potvrzuje ČHMÚ: Ve Strážnici před necelou hodinou naměřili 40,3 °C.
Meteorolog Meteocentra Martin Štros dodává, že zatímco v Čechách teploty ve středu nepatrně klesnou, na Moravě vedro teprve vyvrcholí – opět s maximy až 39 °C. Výstraha ČHMÚ před vysokými teplotami platí do noci na čtvrtek, dnes odpoledne k ní přibývají bouřky. AccuWeather drží pro Prahu oranžové varování před extrémním horkem až do středečního podvečera.
Zlom nastane ve čtvrtek a naplno se projeví v pátek. Norský yr.no počítá pro Prahu s pátečním maximem 21 °C a téměř dvaceti milimetry srážek – proti dnešním 38 °C jde o propad o sedmnáct stupňů během tří dnů. Meteocentrum je o něco mírnější: 30 °C ve čtvrtek, 23 °C v pátek, o víkendu 27 a 29 °C.
Na vině je tlaková níže nad Skandinávií. Ta ve spojení s blokujícím atlantickým hercem stočí proudění na severozápad a přivede chladnější vzduch z Evropského severního moře až k Alpám; kontrolní běhy evropského modelu ECMWF potvrzují výrazný pokles teplot od 5. srpna, na jihu nejpozději do 6. srpna.
Jenže úleva bude krátká. Podle ECMWF se mezi 9. a 12. srpnem vrátí teploty do pásma 30 až 35 °C a teprve kolem 17. srpna se obnoví západní proudění s hodnotami mezi 20 a 25 °C. Jedná se ale samozřejmě o výhledovou předpověď, která se může ještě měnit.