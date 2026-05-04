Konečně štěstí! Sámer Issa se rozhoupal a tasil zásnubní prsten
4. 5. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Zpěvák a rebel se pochlubil velkým životním krokem.
Jestli existuje někdo, komu musí konečně přát trochu štěstí snad každý, je to někdejší finalista první Superstar a známý bouřlivák Sámer Issa.
Štěstí v lásce se mu totiž dlouhé roky kompletně vyhýbalo tak moc, že už i on sám začínal ztrácet naději a vyjadřoval se čím dál tím skleslejším způsobem: „Nemám nikoho a už docela dlouho. Já jsem ten typ člověka, který když je zamilovaný, tak je strašně intenzivní. Mám syrský kořeny, takže jsem docela žárlivej,“ uváděl.
S tím je ale konec, protože rebel se rozhodl usadit a, jak se pochlubil na Instagramu, tasil před svou vyvolenou, zpěvačkou Lucií Junkovou, zásnubní prsten a uslyšel to nejsladší ano.
„Všechno, co jsem hledal… držím v jedný ruce,“ napsal Sámer dojemně.
Cesta k šťastnému okamžiku ale nebyla jednoduchá. Naopak, v cestě stála spousta trní. Sámer sám před časem přiznával, že ví, co dělá ve vztazích špatně: „Čím více tlačíte na pilu, tím hůř. Ten člověk nemůže dýchat a najednou vlastně ta holka chce jít za každou cenu pryč. Nebo obráceně to bylo. Na mě holky taky mnohokrát žárlily,“ tvrdil.
Když se pak o několik měsíců později zamiloval do nyní už své snoubenky, která vystupuje pod uměleckým jménem Lucy Junk, nejdřív to vypadalo, že zase zopakoval tu samou chybu a na drobnou blondýnku prostě začal až moc tlačit.
„Já díky tomu, že jsem strávil hodně času s tou Luckou, tak by to bylo super, ale ve finále Lucka mi sama řekla, že není čas na žádný takový věci, takže my spolu trávíme spoustu času a je to taková kompenzace mezi prací a osobním životem,“ popsal Sámer pro eXtra.cz.
„Díky stříhání spolu trávíme každý den i noc a samozřejmě je to jedna z mála holek, která přišla do mého života a je to takové, že kvůli ní chci být lepší,“ zasnil se zpěvák.
„Jednou jsem udělal chybu a viděl jsem na ní, jak moc ji to trápilo, a slíbil jsem jí, že už to nikdy neudělám, že budu chlap a dostojím svému slovu,“ vyprávěl tajemně.
Nakonec ale košem nedostal a zlatovláska jeho city po chvíli opětovala: „Naše cesty se srazily jako dvě komety, co si vesmír schoval na speciální moment. Zamíchaly kartami osudu tak tvrdě, že i tarot by se zarosil. A víš, co je nejšílenější? Že od té chvíle nechci hrát žádnou hru, kde nejsi ty moje eso,“ vyznával se Sámer sotva měsíc poté.