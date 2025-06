Konečně! Slavná zpěvačka si plní celoživotní sen: "Blížíme se do finále"

Plánovala, čekala, doufala, vymýšlela, šetřila... A nakonec se všechno povedlo, jak mělo.

I celebrity, zpěváci, herci a jiní slavní lidé mají sny, se kterými není problém se okamžitě ztotožnit. Však kdo by nechtěl mít něco svého? Zvelebit, postavit, vybudovat nebo se postarat o nějaké krásné útočiště, které zůstane v rodině po další a další generace?

Oblíbená zpěvačka Monika Absolonová toužila právě po tom. A nezůstalo jen u představ, nakonec se opravdu pustila do masivní rekonstrukce staré chaty v dezolátním stavu, kterou proměňuje v plnohodnotný dům.

Chce zachovat jeho původní duši, ale také mu přidat vlastní otisk. A byť se cesta neobešla bez klopýtání, nakonec se po nějakých peti letech všechno podařilo.

Monika přiznává, že dlouho váhala, jestli s tak velkým a náročným projektem vůbec začínat. A když už se nakonec odhodlala, žádná procházka růžovou zahradou nepřišla: „Ještě to není hotové, ale už se blížíme do finále. Bylo to náročné, spousta rozhodnutí, spousta procesů,“ popisuje v rozhovoru pro eXtra.cz.

„Jeden kamarád mi řekl: Jednou budou vaše vnoučata říkat: 'To postavila babička.' A to byl ten impulz. Místo miluju, má krásnou energii, i původní majitelé tam zanechali krásnou stopu a já se to snažím zvelebit pro celoroční život,“ vypráví zpěvačka s vášnivou jiskrou v oku.

Se stavbou nakonec nebylo jen trápení, zpěvačka též připouští, že se jednalo o vcelku poučný proces a nyní už daleko lépe chápe, že stavět něco tak, aby to vydrželo, není úplná brnkačka. Co jí budování dalo? „Trpělivost, techniku, i jak se skládá střecha! Už vím, jaké jsou správné tašky, izolace... Netušila jsem, co všechno člověk musí znát. Ale mám štěstí, staví to skvělí lidé,“ pochvaluje si.