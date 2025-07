Konečně dobré zprávy o zraněné hvězdě Prostřeno!: "Radostné to celou dobu nebylo, ale nevzdávala to"

18. 7. 2025 – 7:10 | Magazín | BS

Jana Boušková by se konečně mohla vrátit za manželem ještě tento měsíc.

Oblíbená herečka Jana Boušková, která krom manželovi také nadevše chybí fanouškům pořadu Prostřeno!, vůbec neměla příjemný půlrok. Začátkem roku se jí přihodilo těžké zranění: Zakopla, upadla a zlomila si bederní obratel.

Jana musela na operaci páteře a takový zásah samozřejmě jen tak za týden nevyležíte: „Jana je momentálně v pooperační péči, musí ji nějakým způsobem připravit na to, aby mohla jít do vyloženě rehabilitačního zařízení. Tam to musí dát dohromady, protože Jana s tím dlouho ležela a ještě dlouho ležet bude, takže to bude obtížné rozchodit,“ padlo v únoru.

Následovalo trochu zneklidňující období nejistoty, kdy se na veřejnost nedostávalo moc zpráv. Ale teď to vypadá, že je díkybohu všechno na dobré cestě.

„Učí se znovu chodit? No tak Jana po operaci páteře ležela dlouho a musí rehabilitovat, rozpohybovat se. Když tři měsíce ležíte, tak se pak blbě chodí,“ prozradil Janin milující manžel Václav Vydra pro eXtra.cz.

Brzy už si ale snad budou moci padnout do náruče zase pěkně doma: „Vypadá to tak, že koncem července by měla jít domů. Samozřejmě se moc těší a já taky, protože už si vzájemně moc chybíme,“ svěřil se.

Vydra navíc neskrývá optimismus, což je po měsících plných obav velmi příjemná změna: „Je to dobré. Zaplaťpánbůh. Myslím, že to je na dobré cestě. Radostné to celou dobu nebylo, ale nevzdávala to,“