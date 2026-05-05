Konečně déšť? To hlavní teprve přijde, slibují meteorologové
5. 5. 2026 – 9:16 | Magazín | BS
Po vyprahlých týdnech by v následujících několika dnech měly naše území konečně zavlažit deště. Meteorologové čekají i bouřky.
K našemu území se konečně přiblížila dlouho avizovaná studená fronta, která je ale velmi proměnlivá, vlní se a její chování je proto obtížné přesně předpovídat.
Právě proto to nakonec vypadá, že ochlazení nebude až tak markantní, jak se původně předpokládalo. Stále by ale měly přijít srážky a občas i bouřky.
Trochu už zapršelo, to hlavní je ale teprve na cestě: „V Čechách se vyskytly za posledních 12 h přeháňky a ojediněle i bouřky. Úhrn srážek byl od 0 do 5 mm. Pro dnešní den předpokládáme srážky, které budou četnější odpoledne a večer, přidají se také bouřky. Výskyt srážek bude hlavně na západě a severozápadě Čech, na Moravě a ve Slezsku se večer vyskytnou jen výjimečně. Úhrny se budou pohybovat od 0 do 10 mm, v bouřkách může spadnout ojediněle kolem 25 mm,“ píšou odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
Meteorologické modely v současné době nepřepokládají výraznější posun studené fronty k východu, což znamená, že by nejvíce srážek mělo spadnout na severozápadě a západě Čech. Na Moravě by nejspíš mělo pršet o něco méně.
Pršet by ale každopádně mělo a, jak už byla zmínka, pokud přijde bouřka, mohlo by nárazově spadnout i výrazně víc srážek, než přepokládá model.
Teplotní křivka týdenní předpovědi ČHMÚ stále očekává ochlazení, které už ale není tak markantní jako v předchozích dnech. Nejchladněji by mělo být ve čtvrtek 7.5., kdy by teploty měly spadnout k denním maximům okolo 17 °C. Pak by se mělo opět oteplit.