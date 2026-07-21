Dnes je úterý 21. července 2026., Svátek má Vítězslav
Počasí dnes 19°C Polojasno

Konec zdlouhavého žehlení. Tenhle trik za pár korun ho zrychlí, což v tropických vedrech oceníte

21. 7. 2026 – 20:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Konec zdlouhavého žehlení. Tenhle trik za pár korun ho zrychlí, což v tropických vedrech oceníte
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Žehlení nepatří k domácím pracím, na které bychom se těšili, a během tropických dnů je stání u rozpálené žehličky ještě méně lákavé. Jednoduchý trik s obyčejným alobalem slibuje, že košile, trička i další lehké oblečení zbavíte záhybů rychleji. Má to však jeden háček.

Když teploty překročí třicítku, poslední věcí, kterou chcete doma zapínat, je další zdroj tepla. Jenže hromada pomačkaného prádla se sama nezmenší a klimatizaci nemá každý. Pomoci by mohl trik, který se v různých podobách objevuje na zahraničních lifestylových serverech. Potřebujete k němu pouze žehlicí prkno a kus obyčejného alobalu. Ten už pravděpodobně máte doma, takže vás celý pokus nebude stát téměř nic.

red-apple-with-bottle-pills-wooden-table
Magazín
Léky na hubnutí v tropických vedrech nepodceňujte. Skrývají jednu nebezpečnou past

Alobal ukryjte pod potah

Postup není složitý. Z prkna opatrně sundejte textilní potah a přes polstrovanou plochu rozložte alobal. Důkladně jej vyhlaďte, aby se pod látkou nevytvořily hrbolky nebo ostré přehyby, a potah znovu pevně nasaďte. Alobal musí po celou dobu zůstat schovaný pod potahem. Žehlička se ho nesmí přímo dotýkat.

Zahraniční magazíny doporučují položit fólii lesklou stranou nahoru. Pro samotný výsledek je však mnohem důležitější, aby ležela rovně a nevytvářela záhyby, které by se mohly obtisknout do oblečení.

ChatGPT Image 17. 7. 2026 17_17_57
Magazín
Zažloutlá bílá trička a mapy od potu jsou minulostí. Do praní přidejte jednu tabletu z domácí lékárničky

Proč by měl trik fungovat

Běžný potah a polstrování žehlicího prkna část tepla pohltí. Hliníková fólie jej naopak odráží zpět směrem k látce, takže na ni teplo působí nejen od žehličky, ale částečně také ze spodní strany. Neznamená to, že košili dokonale vyžehlíte jediným tahem nebo že už ji nebudete muset obracet. U lehkých letních materiálů však může teplo lépe proniknout látkou a pomoci rychleji narovnat drobné záhyby.

Největší rozdíl lze očekávat u tenkých košil, triček, halenek, povlaků nebo lehkých kalhot. U silných džínů, mikin a několika vrstev látky bude účinek pravděpodobně mnohem menší. Konkrétní časovou ani finanční úsporu ovšem zatím nepotvrzuje žádné přesné měření. Trik proto berte spíš jako levný domácí experiment než jako zaručený způsob, který sníží účet za elektřinu o konkrétní částku.

large-group-ants-swarming-crumb-kitchen-floor-daytime
Magazín
Aromatické koření a obyčejná surovina z kuchyně vymažou mravenčí stezky a pomohou odehnat i komáry z vašeho domova

U citlivých látek začněte opatrně

Odražené teplo může zvýšit jeho působení na materiál, proto nastavte žehličku podle symbolů uvedených na štítku oblečení. U syntetických a choulostivých tkanin začněte na nižší teplotě a nejprve vyzkoušejte nenápadné místo. Zvláštní opatrnost vyžaduje napařování. Souvislá vrstva alobalu nepropouští páru a může zakrýt otvory v žehlicím prkně, které jsou určené k odvádění vlhkosti. Pod potahem se potom může hromadit voda, prkno může vlhnout a na oblečení mohou zůstávat mokré skvrny.

Trik je proto vhodnější pro suché žehlení nebo malé množství páry. Jestli používáte výkonný parní generátor, aktivní žehlicí prkno nebo speciální potah, nejprve se podívejte do návodu výrobce. Dodatečná nepropustná vrstva by mohla narušit správné fungování zařízení.

beautiful-lesbian-couple-being-affectionate-home
Magazín
Lamináty jdou v zapomnění: Tyto podlahy stojí dvakrát tolik, jsou prakticky nezničitelné a vypadají jako čistý luxus

V létě rozhoduje také správná chvíle

Ani alobal nedokáže z rozpálené žehličky udělat studený spotřebič. Pokud se chcete vyhnout přehřátému bytu, žehlete brzy ráno nebo později večer, kdy lze místnost lépe vyvětrat. Oblečení si předem roztřiďte podle materiálu, abyste nemuseli opakovaně měnit teplotu a čekat, až se žehlička zahřeje nebo ochladí.

Pomačkané prádlo nenechávejte úplně vyschnout. Mírně vlhká bavlna se obvykle narovnává snáze, takže nad jednou košilí nemusíte stát dlouhé minuty. Alobal pod potahem tedy může žehlení lehkých letních kousků skutečně trochu urychlit. Zázraky od něj ale nečekejte a dávejte pozor především při používání páry. Nejlevnější domácí triky totiž fungují nejlépe tehdy, když víte nejen jak je použít, ale také kdy je raději vynechat.

Tagy:
tipy rady zrychlení žehlení alobal
Zdroje:
The Economics Times, cronista.com, sisterswithstuff.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Léky na hubnutí v tropických vedrech nepodceňujte. Skrývají jednu nebezpečnou past

Nejnovější články