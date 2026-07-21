Konec zdlouhavého žehlení. Tenhle trik za pár korun ho zrychlí, což v tropických vedrech oceníte
21. 7. 2026 – 20:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Žehlení nepatří k domácím pracím, na které bychom se těšili, a během tropických dnů je stání u rozpálené žehličky ještě méně lákavé. Jednoduchý trik s obyčejným alobalem slibuje, že košile, trička i další lehké oblečení zbavíte záhybů rychleji. Má to však jeden háček.
Když teploty překročí třicítku, poslední věcí, kterou chcete doma zapínat, je další zdroj tepla. Jenže hromada pomačkaného prádla se sama nezmenší a klimatizaci nemá každý. Pomoci by mohl trik, který se v různých podobách objevuje na zahraničních lifestylových serverech. Potřebujete k němu pouze žehlicí prkno a kus obyčejného alobalu. Ten už pravděpodobně máte doma, takže vás celý pokus nebude stát téměř nic.
Alobal ukryjte pod potah
Postup není složitý. Z prkna opatrně sundejte textilní potah a přes polstrovanou plochu rozložte alobal. Důkladně jej vyhlaďte, aby se pod látkou nevytvořily hrbolky nebo ostré přehyby, a potah znovu pevně nasaďte. Alobal musí po celou dobu zůstat schovaný pod potahem. Žehlička se ho nesmí přímo dotýkat.
Zahraniční magazíny doporučují položit fólii lesklou stranou nahoru. Pro samotný výsledek je však mnohem důležitější, aby ležela rovně a nevytvářela záhyby, které by se mohly obtisknout do oblečení.
Proč by měl trik fungovat
Běžný potah a polstrování žehlicího prkna část tepla pohltí. Hliníková fólie jej naopak odráží zpět směrem k látce, takže na ni teplo působí nejen od žehličky, ale částečně také ze spodní strany. Neznamená to, že košili dokonale vyžehlíte jediným tahem nebo že už ji nebudete muset obracet. U lehkých letních materiálů však může teplo lépe proniknout látkou a pomoci rychleji narovnat drobné záhyby.
Největší rozdíl lze očekávat u tenkých košil, triček, halenek, povlaků nebo lehkých kalhot. U silných džínů, mikin a několika vrstev látky bude účinek pravděpodobně mnohem menší. Konkrétní časovou ani finanční úsporu ovšem zatím nepotvrzuje žádné přesné měření. Trik proto berte spíš jako levný domácí experiment než jako zaručený způsob, který sníží účet za elektřinu o konkrétní částku.
U citlivých látek začněte opatrně
Odražené teplo může zvýšit jeho působení na materiál, proto nastavte žehličku podle symbolů uvedených na štítku oblečení. U syntetických a choulostivých tkanin začněte na nižší teplotě a nejprve vyzkoušejte nenápadné místo. Zvláštní opatrnost vyžaduje napařování. Souvislá vrstva alobalu nepropouští páru a může zakrýt otvory v žehlicím prkně, které jsou určené k odvádění vlhkosti. Pod potahem se potom může hromadit voda, prkno může vlhnout a na oblečení mohou zůstávat mokré skvrny.
Trik je proto vhodnější pro suché žehlení nebo malé množství páry. Jestli používáte výkonný parní generátor, aktivní žehlicí prkno nebo speciální potah, nejprve se podívejte do návodu výrobce. Dodatečná nepropustná vrstva by mohla narušit správné fungování zařízení.
V létě rozhoduje také správná chvíle
Ani alobal nedokáže z rozpálené žehličky udělat studený spotřebič. Pokud se chcete vyhnout přehřátému bytu, žehlete brzy ráno nebo později večer, kdy lze místnost lépe vyvětrat. Oblečení si předem roztřiďte podle materiálu, abyste nemuseli opakovaně měnit teplotu a čekat, až se žehlička zahřeje nebo ochladí.
Pomačkané prádlo nenechávejte úplně vyschnout. Mírně vlhká bavlna se obvykle narovnává snáze, takže nad jednou košilí nemusíte stát dlouhé minuty. Alobal pod potahem tedy může žehlení lehkých letních kousků skutečně trochu urychlit. Zázraky od něj ale nečekejte a dávejte pozor především při používání páry. Nejlevnější domácí triky totiž fungují nejlépe tehdy, když víte nejen jak je použít, ale také kdy je raději vynechat.