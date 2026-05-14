Konec všem výmluvám, vonět můžeme všichni: Action nabízí parfém za 19,90
14. 5. 2026 – 7:50 | Magazín | BS
Oblíbený řetězec vyhlásil válku jakékoliv možnosti nelibého zápachu a rozdává parfémy skoro zadarmo.
Už neexistuje výmluva, proč se nenavonět. Pravda, pořídit si značkový parfém často není jen tak: Ceny jdou kolikrát do tisíců i za malý flakonek a nelze se úplně divit lidem, kteří mají zkrátka důležitější věci ke koupi, než trochu voňavé vody za stejnou částku, za kterou se dá pořídit třeba značková vrtačka.
Oblíbený diskontní řetězec Action ale přichází s nabídkou, která už snad nezabolí opravdu nikoho.
K mání je jednak hned 6 variant toaletní vody Varanti v 15 ml baleních za cenu levnější než chleba: 19,90. Vůně se hodí spíše pro muže a jedná se o, ruku na srdce, zkrátka neznačkovou napodobeninu známých parfémů. Jenže za dvacku to opravdu není problém.
„Tato parfémovaná voda značky Varanti vás na celý den i večer zahalí do neodolatelné vůně. Díky kompaktním rozměrům si ji můžete vzít kamkoli s sebou, například do školy, do práce nebo na večerní zábavu. Je ideální i na cesty, například na dovolenou nebo na kempování,“ slibuje prodejce.
Zkrátka ale nepřijdou ani dámy, protože hned vedle najdeme i 6 variant parfémované vody Figenzi, taktéž za 19,90. Platí o ní prakticky to samé: Jedná se o sadu vůní inspirovaných známými značkami, tentokrát pro ženy.
Lepší poměr ceny a výkonu bychom hledali jen s největšími obtížemi: Obě značky při přepočtu na objem stojí zhruba 1300 korun za litr. Značkové parfémy vychází klidně na 10 000 za litr a zda opravdu voní desetkrát lépe? To už je samozřejmě na posouzení každého z nás.
Uživatelé a recenze se navíc shodují: Dostupné parfémy z Actionu možná nemají ten samý exkluzivní šmrnc jako jejich drahé předlohy, ale špatně nevoní a na každodenní běžné nošení úplně v klidu postačí.