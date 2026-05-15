Konec strachu o soukromí: V Actionu se objevila kvalitní bezpečnostní kamera za pár stovek
15. 5. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Konec drahých systémů. Bezpečnostní kamera z Actionu zastane všechno, co od ní čekáte, a vyjde jen na pár set korun.
Možná si říkáte, že byste něco podobného nevyužili a že je takový nákup vlastně celkem zbytečnost, ale věřte, bezpečnostní kamera naplno spadá do kategorie: Lepší mít a nepotřebovat než nemít a potřebovat.
Chytrá kamera, kterou má právě oblíbený diskontní řetězec v Action v akci, navíc ani nevypálí díru do rozpočtu: Interiérová wifi kamera TP-link totiž stojí jen 444 korun.
Oficiální popis slibuje čistý obraz i snadné použití a tentokrát se nemusíme omezovat jen na hledání reakcí po internetu, protože přesně tuto kameru totiž už nějaký čas shodou náhod používám sama.
Mohu proto doporučovat s naprosto klidným srdcem: Ano, tahle kamera opravdu zvládne všechno, co od ní čekáte. Umí se točit kolem dokola, naklánět, jak potřebujete, umí detekovat sebemenší pohyb a rozpoznat, jestli se jedná o člověka, mazlíčka či třeba jen okno v průvanu.
Ke kameře patří rovnou i mobilní aplikace, pomocí níž si v pohodě nastavíte všechna upozornění a oznámení, která chcete dostávat. A všechno funguje prakticky okamžitě – mohu potvrdit, že stačí otevřít dveře do pokoje, který si hlídáte kamerou, a telefon do vteřiny zvoní a dává na vědomí, že byl zjištěn pohyb.
Kamera navíc disponuje nočním viděním, aplikace vám umožní přístup odkudkoliv, takže můžete kontrolovat, co se děje, a i když vypadne internet, nic se neděje, kamera funguje dál, jen upozornění samozřejmě dostanete, až když se spojení obnoví.
Zařízení navíc vůbec nemusíte používat jen k detekci zlodějů či jiných podvratných živlů, velmi dobře funguje třeba v situacích, kdy nejste doma a chcete se podívat, jestli vám například kočka nešplhá po záclonách či pes omylem nezapnul sporák. A tak podobně.
V rámci férovosti je ale potřeba doplnit jedno varování: Kamera sama o sobě umí natáčet záznamy, ale nemá vlastní paměť a využívání cloudového úložiště se pojí s měsíčním předplatným. Pokud žádné pravidelné poplatky platit nechcete, bude potřeba ještě přikoupit paměťovou mikro SD kartu (nebo použít nějakou vlastní, samozřejmě), aby kamera měla kam ukládat nahrané záznamy.
Což je ale bez nadsázky jediný drobnější problém, který mě po zhruba roce používání napadá. Cena je navíc velmi příznivá, tady není co řešit.