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Konec po třiceti letech! Frontman Kabátů: Chce se věnovat jiným věcem

1. 7. 2026 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Konec po třiceti letech! Frontman Kabátů: Chce se věnovat jiným věcem
zdroj: Profimedia.cz
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Slavného frontmana jedné z našich nejoblíbenějších hudebních skupin jsme mohli vídat v muzikálech prakticky odnepaměti. S tím je ale konec.

Poprvé jsme ho na prknech, co znamenají svět, mohli vidět už kdysi v Krysařovi. To byl totiž první muzikál, kterému frontman legendárních Kabátů Josef Vojtek propůjčil svůj herecký i pěvecký um.

Velký úspěch se rovnal i slávě a spoustě nabídek na další role, které hudebník svědomitě přijímal. Během let tak účinkoval ve víc než dvaceti muzikálových inscenacích: Nabízí se třeba Hamlet, Kat Mydlář, Golem, Dracula, Čas růží, Mefisto (za něj dostal Thalii) či Trója.

Chtělo by se napsat „prozatím poslední“ Trója. Jenže to v tomto případě neplatí. Vojtek se totiž rozhodl pověsit muzikály kompletně na hřebík a věnovat se raději jiným věcem, jak potvrdil Blesku. Žádnou další roli tak čekat nemusíme.

 „Ano, je to tak, odkývl muzikant dotaz, zda s muzikály doopravdy končí.

Samozřejmě to ale neznamená, že by se snad měl v plánu vytratit z hudební scény. Naopak chce mít víc času na své sólové tour a zkrátka nepřijdou ani fanoušci Kabátu: Skupina na podzim vyráží na turné čítající celkem 22 koncertů.

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Tagy:
konec hudebník konec kariéry zpěvák
Zdroje:
wikipedia, Extra.cz, Blesk
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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