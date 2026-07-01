Konec po třiceti letech! Frontman Kabátů: Chce se věnovat jiným věcem
1. 7. 2026 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Slavného frontmana jedné z našich nejoblíbenějších hudebních skupin jsme mohli vídat v muzikálech prakticky odnepaměti. S tím je ale konec.
Poprvé jsme ho na prknech, co znamenají svět, mohli vidět už kdysi v Krysařovi. To byl totiž první muzikál, kterému frontman legendárních Kabátů Josef Vojtek propůjčil svůj herecký i pěvecký um.
Velký úspěch se rovnal i slávě a spoustě nabídek na další role, které hudebník svědomitě přijímal. Během let tak účinkoval ve víc než dvaceti muzikálových inscenacích: Nabízí se třeba Hamlet, Kat Mydlář, Golem, Dracula, Čas růží, Mefisto (za něj dostal Thalii) či Trója.
Chtělo by se napsat „prozatím poslední“ Trója. Jenže to v tomto případě neplatí. Vojtek se totiž rozhodl pověsit muzikály kompletně na hřebík a věnovat se raději jiným věcem, jak potvrdil Blesku. Žádnou další roli tak čekat nemusíme.
„Ano, je to tak,“ odkývl muzikant dotaz, zda s muzikály doopravdy končí.
Samozřejmě to ale neznamená, že by se snad měl v plánu vytratit z hudební scény. Naopak chce mít víc času na své sólové tour a zkrátka nepřijdou ani fanoušci Kabátu: Skupina na podzim vyráží na turné čítající celkem 22 koncertů.