Konec paniky z vybitého telefonu: Action nabízí našlapanou vychytávku za pár stovek, běžně stojí i třikrát tolik
8. 7. 2026 – 7:30 | Magazín | BS
Záloha se vždycky vyplatí a ta z Actionu vám dokonce ani nevypálí díru do rozpočtu.
Červená ikonka prázdné baterie dokáže pořádně pocuchat nervy. Ať už zrovna potřebujete v aplikaci ukázat jízdenku průvodčímu, hledáte cestu k hotelu v cizím městě, nebo si prostě jen chcete vyfotit západ slunce, vybitý telefon přichází vždycky v ten nejhorší možný moment. Z powerbank se tak stala absolutní nutnost. Jenže ty starší už často kapacitně nestíhají a ty nové zase stojí nemalé peníze.
Diskontní řetězec Action teď ale do regálů poslal kousek, který opravdu stojí za pozornost: Powerbanka s kabelem USB-C od značky Sitecom totiž za 369 Kč nabízí parametry, které byste běžně hledali u přístrojů s dvojnásobnou nebo i trojnásobnou cenovkou.
Fyzika v kapse: Co znamená 20 000 mAh a 30 W?
Abychom pochopili, proč je zrovna tento model tak oblíbený, musíme se podívat na čísla pod kapotou. Běžné levné powerbanky ze supermarketů mívají kapacitu kolem 5 000 až 10 000 mAh a nabíjejí velmi pomalu (výkonem kolem 5 až 10 W). To znamená, že dnešní moderní smartphone s velkým displejem nabijí sotva jednou, a to ještě hlemýždím tempem.
Sitecom z Actionu ale nabízí obří kapacitu 20 000 mAh. Vzhledem k tomu, že průměrná baterie dnešního telefonu (např. iPhone 15 nebo Samsung Galaxy) má kapacitu mezi 3 300 až 5 000 mAh, selská matematika a fyzika mluví jasně: tato powerbanka dokáže váš zcela vybitý telefon vrátit zpět na 100 % zhruba čtyřikrát, než ji samotnou budete muset zapojit do zásuvky.
Druhým klíčovým parametrem je pak výkon 30 W. Díky technologii Power Delivery (rychlonabíjení) dovede přes USB-C port „natlačit“ energii do vašeho telefonu násobně rychleji než obyčejné nabíječky. Pokud váš mobil rychlonabíjení podporuje, zvládne ho z nuly na 50 % dostat klidně za půl hodiny.
Konec věčného hledání kabelů a oblíbený "letištní hack"
Tím, co z této powerbanky aktuálně dělá virální hit na sociálních sítích a v recenzních skupinách, ale nejsou jen samotná čísla, nýbrž její ergonomie. Powerbanka má kabel integrovaný přímo do svého těla.
Pokud jste někdy lovili na dně batohu samotnou baterii a pak dalších deset minut vztekle rozmotávali samostatný napájecí kabel od sluchátek a klíčů, tuhle drobnou inovaci budete milovat. Kromě integrovaného kabelu navíc nabízí další tři porty (1× USB-C výstup a 2× vstup/výstup), takže z ní teoreticky můžete oživit i více zařízení najednou.
Uživatelé a cestovatelé si navíc všimli ještě jednoho zásadního detailu, díky kterému přístroj masově vykupují před dovolenou. Pro leteckou přepravu totiž platí přísná bezpečnostní pravidla – do letadla (a výhradně do příručního zavazadla) smí pouze lithiové baterie s kapacitou do 100 Wh (watthodin).
Kapacita 20 000 mAh u této powerbanky odpovídá zhruba 74 Wh. S přehledem tak splňuje limity všech evropských aerolinek a vy tak bez stresu projdete letištní bezpečnostní kontrolou.