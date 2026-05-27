Konec nadějí, Honza Dědek definitivně končí na Primě: "Nečekal jsem, že to budeme zrovna my, kdo vypadne"
27. 5. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Diváci Primy se budou muset rozloučit s oblíbenou talk show. Ale možná ne na dlouho.
„Nečekal jsem, že to budeme zrovna my, kdo vypadne ze hry, to říkám na rovinu,“ prohlásil oblíbený moderátor Honza Dědek v rozhovoru s Čestmírem Strakatým.
S Primou se totiž nedomluvil na prodloužení smlouvy o natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka a pořad tak z nabídky televize zmizí.
A moderátorově údivu se naopak divit nelze, však jeho show patřila k nejsledovanějším pořadům celé televizní stanice a nedržet si pomyslnou husu, která snáší zlatá vejce, je ze strany vedení Primy opravdu docela zvláštní tah.
„Došlo k tomu velmi nečekaně. Jednoho dne ti oznámí, že v podzimním schématu na ten náš pořad není prostor,“ popisoval Dědek.
„Nevím, co bychom dělali špatně,“ krčí rameny.
Opět ale zdůraznil, že byť pořad zmizí z Primy, rozhodně ho nehodlá nechat zmizet úplně. Nový začátek vnímá jako zajímavou příležitost a výzvu: „Na každém konci je to hezké, že něco nového začíná. A my nekončíme,“ uvedl odhodlaně.
V plánu má návrat k úplným začátkům pořadu, který kdysi vznikal mimo studio. Můžeme tak čekat pravděpodobně o něco méně rozmáchlých 7 pádů: „Teď je šance se znovu nadechnout a necítit tlak té sledovanosti. Celý to bude nový začátek, změníme i divadlo, budeme v Divadle Metro. Musíme se jen trošku uskromnit, zkrátka televize má jiné rozpočty než člověk sám. Ale nechci šetřit na obsahu,“ svěřil se Dědek.
Svůj obsah hodlá zveřejňovat na placené platformě (neřekl jaké, ale ono jich v Česku zas tolik nemáme) a plánuje dva rozhovory týdně. Podcastová scéna je nicméně prostředí s extrémně ostrou konkurencí a Dědek se pouští prakticky do neznámých vod, protože najednou nemá luxus zajištěné sledovanosti.
Má ale oproti dalším tvůrcům jednu velkou výhodu, kterou si sám uvědomuje. Totiž živé publikum: „Když máš publikum, tak host reaguje úplně jinak, než když ho nemáš. My dodáváme víc zábavy a rozhovory jsou méně dušezpytné,“ slíbil na závěr.