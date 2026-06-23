Konec lásky. Žárlivý Bohuš Matuš rozjel trapné drama. Manželka potvrdila rozchod
23. 6. 2026 – 14:52 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný zpěvák neuhlídal své žárlivé komentáře a jeho mladá manželka si to nenechala líbit, ani co by se za nehet vešlo.
52 letý zpěvák Bohuš Matuš se prakticky nikdy neskrýval s tím, že na svou o 30 let mladší manželku Lucii žárlí. Odůvodňoval to tím, že ji nade vše miluje, ale nejspíš mu měl někdo býval říct, že všeho moc škodí.
Nejdřív jsme nad tím chtěli mávnout rukou jako nad pouhým zdáním, ale její reakce na nedávné zhrzené prohlášení, které učinil Matuš při rozhovoru s magazínem Aha!, už znělo, jako že má všeho plné zuby.
A taky že ano. Velmi krátce poté přišlo strohé potvrzení: Vztah zkrachoval.
„Zůstáváme dobrými přáteli,“ potvrdila krátce pro Super.cz.
Všemu předcházelo zpěvákovo prohlášení: „Věkový rozdíl je obrovský, jsou to dvě generace, tak určitě to pro ni asi není úplně nejlepší. Já mám úplně jiný zájmy, ale snad nějak netrpí. A když bude, no tak si najde jinýho producenta,“ pustil si ústa na špacír Matuš na akci Anděl mezi zdravotníky, kam dorazil sám s dcerou Natálkou.
„My nevíme, kde teď maminka je. Chodí do školy, studuje konzervatoř, zkouší muzikál Monte Cristo... Někde prostě je,“ dodal.
A nejspíš právě tento dovětek náležitě rozlítil samotnou Lucii, která přišla s až nečekaně nabroušenou reakcí.
„Nevím, jestli bylo manželovi v tom vedru dobře, když dokázal takhle mluvit,“ napsala a sociální síti.
„Že by nevěděl, kde jsem, není pravda. Já už na akce s novináři skoro nejezdím, není mi to příjemné. Natálka je takový malý extrovert, miluje, když může jet na koncert, tančit a být mezi lidmi. Když chce jet s tátou, nechci jí v tom bránit. Spolu podnikáme spoustu jiných aktivit a nikdy se nestalo, že by manžel nevěděl, kde jsem já nebo Natálka,“ vysvětlila Lucie.
„Bohužel nemůžu být doma nonstop, jak by se mu asi líbilo,“ pokračovala kousavě.
„Potřebuji dostudovat, abych nedělala ostudu sobě ani Natálce. Vadilo asi i to, že se jednou za čas potkám s kamarády. Myslím, že to potřebuje každá maminka, ať už je jí dvacet, nebo čtyřicet,“ dodala.
„Manžel má studio i spoustu jiných aktivit a kamarádů a také mu v tom nikdo nebrání. Ale rozhodně ze sebe nenechám dělat špatnou matku jen proto, že jsem se odmítla zúčastnit akce se spoustou novinářů,“ zakončila rázně.