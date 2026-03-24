Konec jedné éry: Chuck Norris zemřel a svět už nebude stejný
24. 3. 2026 – 7:26 | Zpravodajství | Alex Vávra
Odešla legenda, která definovala akční hrdiny celé generace. Chuck Norris nebyl jen herec – byl symbolem síly, disciplíny a nezlomné vůle.
Svět přišel o jednu z nejtvrdších ikon popkultury. Muž, o kterém se říkalo, že neuhýbá před nebezpečím – ale nebezpečí uhýbá před ním. Chuck Norris, legenda bojových umění, nekompromisní akční hrdina a tvář seriálu Walker, Texas Ranger, zemřel ve věku 86 let. Jeho odchod zasáhl fanoušky po celém světě, kteří v něm neviděli jen herce, ale symbol síly, disciplíny a neochvějné vůle.
Rodina oznámila, že Norris zemřel ve čtvrtek ráno po náhlém zdravotním kolapsu, kvůli kterému byl hospitalizován na Havaji. V posledních chvílích byl obklopen svými nejbližšími a odešel v klidu. Muž, který na obrazovkách působil nezničitelně, tak naposledy uzavřel svůj mimořádný životní příběh.
Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se narodil v roce 1940 v Oklahomě. Jeho cesta k legendě však rozhodně nebyla jednoduchá. Po rozvodu rodičů vyrůstal v obyčejných poměrech, než v roce 1958 vstoupil do amerického letectva. Právě během služby v Jižní Koreji objevil svět bojových umění – a ten mu změnil život. Z nadšeného žáka se stal šampion, který získal černé pásy v několika disciplínách a vytvořil vlastní styl chun kuk do. Už tehdy bylo jasné, že nejde o obyčejného muže.
Cesta ke slávě
Do Hollywoodu vstoupil nenápadně, ale brzy o sobě dal hlasitě vědět. Osudovým momentem bylo setkání s Brucem Leem, které vyústilo ve slavný souboj ve filmu The Way of the Dragon. Norris se z protivníka stal hvězdou a následovala lavina akčních rolí. V 70. a 80. letech kraloval kinům ve filmech jako Missing in Action, Delta Force nebo Lone Wolf McQuade. Na plátně byl vždy stejný – chladný, neústupný a nebezpečný.
Na rozdíl od jiných akčních hvězd nepotřeboval vtipy ani nadsázku. Jeho síla byla v tichu, pohledu a přesvědčení, že spravedlnost si cestu najde. Když se filmová kariéra začala zpomalovat, přišel další zásah – televizní hit Walker, Texas Ranger. Jako ranger Cordell Walker se stal symbolem zákona a pořádku a získal si nové generace fanoušků.
Odkaz a pozdější léta
Mimo kamery nebyl jen hvězdou, ale i učitelem a mentorem. Založil program Kickstart Kids, který pomáhal mladým lidem najít směr a disciplínu prostřednictvím bojových umění. Věřil, že síla nezačíná v těle, ale v hlavě – a že skutečný boj se odehrává uvnitř člověka. V pozdějších letech se z něj stal fenomén internetu. Vtipy o jeho neporazitelnosti obletěly svět a vytvořily z něj téměř mýtickou postavu. Ať už šlo o nadsázku nebo obdiv, jedno bylo jisté – Chuck Norris se stal víc než jen hercem.
Zůstal aktivní i veřejně, podporoval konzervativní politiku a vystupoval v médiích. Po letech se ještě vrátil na filmové plátno ve snímku The Expendables 2 po boku dalších akčních legend. V osobním životě byl především rodinným mužem. Po dvou manželstvích po sobě zanechal manželku Genu O Kelley, pět dětí a několik vnoučat.
Jeho příběh je důkazem, že z obyčejného kluka se může stát legenda. A i když jeho život skončil, jeho jméno zůstane. Chuck Norris nebyl jen akční hrdina. Pro mnohé byl symbolem nezdolnosti. A jak by řekli fanoušci – legendy neumírají.