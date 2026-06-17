Konec jara se vší parádou: Teploty vyletí vysoko nad 30 °C, hlásí meteorologové
17. 6. 2026 – 9:40 | Magazín | BS
Ve zbytku týdne se můžeme těšit na oteplení a poté i pořádná horka, hlásí odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Dnešek bude přelomovým dnem: Zatím nemůžeme počítat s velkými vedry a doznívající frontální vlna by ještě mohla přinést zpočátku ojediněle, později místy přeháňky či ojedinělé bouřky.
„Ve středu 17. 6. by teploty měly vyšplhat mezi 22 až 25 °C, ale ještě nás možná ochladí přeháňky nebo občasný déšť, případně i výjimečná bouřka,“ píšou odborníci z ČHMÚ.
Pak už ale přijde oteplení: „Čtvrtek sice nebude jen slunečný, očekáváme oblačno nebo polojasno, s tím si ale teplota nebude lámat hlavu. Bude dále stoupat, už i do letních hodnot, a to mezi 24 a 28 °C,“ předpovídají meteorologové.
„A její růst se zde nezastaví. Očekáváme, že ke konci týdne teplota vystoupá nad tropických 30 °C,“ dodávají. O avizovaných vedrech už ostatně víme delší dobu, teď už jen záleží na tom, v jaké síle dorazí doopravdy.
Podle týdenní předpovědi ČHMÚ nás čeká horký víkend i začátek příštího týdne. V sobotu a nedělí čekají meteorologové teploty 30 až 35 °C, v pondělí a úterý dokonce až 31 až 36 °C. Astronomický konec jara, ke kterému dojde 21. června v 10:24, tak proběhne velmi tematicky a za letních teplot.
Poté by se ale podle modelu mělo znatelně ochladit – příští středu a čtvrtek ke zhruba 24 °C.
Předpovědní agregát AccuWeather zatím vidí kolísání teplot méně dramaticky: Na víkend předpovídá 34 °C a na příští týden pak teploty okolo 28-29 °C.