Konec drobkům v autě: Action láká na bezdrátový vysavač za 149 korun
19. 6. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Rychlý pomocník proti prachu a nečistotám, navíc levnější než jeden oběd? Nová nabídka Actionu rozhodně stojí za pozornost.
Jak nejspíš všichni víme, udržet permanentní pořádek v autě je prakticky nadlidský úkol. A to i v případě, že se bavíme o voze používaném jedním člověkem. Jakmile do rovnice vstoupí třeba ještě děti a zvyk svačit za volantem, začíná teprve peklo plné drobků a nečistot.
Nikdo samozřejmě nebude s každým drobkem jezdit k velkým komerčním vysavačům na benzínkách a neustále tahat do garáže nebo ven k autu neskladný domácí vysavač je také příjemné jak spadnout do kopřiv.
Oblíbený diskontní řetězec Action nabízí zajímavé řešení: kompaktní bezdrátový autovysavač s cenovkou, která stěží přesahuje cenu lepší kávy. Za 149 korun slibuje konec nepořádku, ale co od takto levného přístroje reálně očekávat?
Na první pohled se jedná o neuvěřitelně štíhlý a moderně vyhlížející kousek, který díky svým minimalistickým rozměrům pohodlně schováte do přihrádky ve dveřích nebo do kufru. Vysavač je napájen zabudovanou baterií a k potěšení mnoha uživatelů využívá moderní konektor USB-C, takže jej bez problémů dobijete i přímo za jízdy stejným kabelem, jakým napájíte mobilní telefon.
Z hlediska výbavy papírové specifikace za danou cenu až překvapí. Výrobce do vysavače vměstnal dokonce omyvatelný HEPA filtr, který brání víření prachu zpět do interiéru, a nabízí přepínač mezi dvěma režimy sacího výkonu. Pro letní výlety nebo krizové situace, kdy dítě vzadu na sedačce rozsype sušenky, se podobný přístroj jeví jako velmi vítaná pomoc.
Jak už to ale s levnou elektronikou bývá, nízká cena se někde projevit zkrátka musí. Vysavač nedisponuje výkonem, který by zrovna dvakrát trhal beton: Má totiž jen 60 W. Což v praxi znamená, že drobný prach z palubní desky, čerstvě rozsypanou strouhanku nebo kousky suchého listí z rohožky vysajete bez problémů.
Ale na hluboko zašlapanou špínu, ztvrdlé bláto či zvířecí chlupy už bude krátký. Na hloubkové čištění zkrátka nemá dost velkou sílu a relativně malá baterie také nevydrží vysávat celý den v kuse.
Pokud od něj nicméně nebudete vyžadovat úkony, na které zkrátka není stavěný, je vysavač za 149 korun parádní koupě.
Jeho hlavním úkolem je ležet nabitý v přihrádce pro případ rychlé „nehody“, abyste si rozdrobený rohlík nebo prach z bot neroznesli po celém interiéru. Jako okamžitá záchrana za pár korun funguje skvěle a díky HEPA filtru i celkem čistě. A i kdyby vám měl posloužit jen jednu nebo dvě sezóny, vzhledem k ceně vás to určitě nijak zvlášť z míry nevyvede.