Konec drhnutí špinavé trouby: K odstranění připálenin stačí úplně obyčejná věc z vaší kuchyně. A není to soda
1. 7. 2026 – 8:21 | Magazín | BS
Babských rad jste na toto téma určitě slyšeli spoustu, přišel čas dát šanci i něčemu modernějšímu.
Připálený tuk, zbytky jídla a hnědá skvrnitá dvířka. Čištění trouby patří k těm nejméně oblíbeným domácím pracím. Než ale vyrazíte do drogerie pro agresivní chemické spreje, které při aplikaci dusí celou rodinu, podívejte se do skříňky pod dřezem.
Nový trik slibuje, že vaši troubu zachrání obyčejný předmět, který zřejmě používáte každý den. A ne, tentokrát to opravdu není obligátní ocet ani jedlá soda.
Tajným pomocníkem je obyčejná tableta do myčky. Dává to vlastně dokonalý smysl – tyto tablety jsou od základu navrženy tak, aby pomocí silných enzymů a tenzidů rozkládaly zaschlé a připečené zbytky jídla i odolnou mastnotu. To, co tableta dokáže s pekáčem uvnitř myčky, zvládne i se stěnami vaší trouby.
Jak na to: Stačí trocha teplé vody
Postup je neuvěřitelně jednoduchý a nevyžaduje žádné složité míchání čisticích past.
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Vyberte správnou tabletu: Zapomeňte na měkké gelové kapsle (pods) v rozpustném plastovém obalu. K tomuto triku potřebujete klasickou tvrdou, slisovanou práškovou tabletu. Nejlíp fungují ty nejobyčejnější a nejlevnější z diskontů, bez zbytečných tekutých středů.
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Namáčejte a drhněte: Napusťte si do misky horkou vodu. Tabletu do ní na vteřinu ponořte (jen aby se navlhčila, nesmí se začít drolit) a rovnou s ní začněte krouživými pohyby drhnout špinavé sklo a stěny trouby.
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Stírejte: Jakmile tableta klouže po povrchu a uvolňuje čisticí látky, nečistoty se začnou okamžitě rozpouštět. Zbytky pasty a špíny pak už jen snadno setřete mokrým hadříkem.
Pozor na holé ruce i topná tělesa
Ačkoliv je tento postup levný a extrémně účinný, má i svá úskalí a pravidla, která byste neměli porušit.
V první řadě si vždy navlékněte gumové rukavice. Tablety do myčky obsahují vysoce koncentrované odmašťovače a bělidla a na tenhle druh chemie zkrátka holýma rukama sahat nechcete. Při delším kontaktu by vám mohly nepříjemně podráždit kůži na rukou nebo u citlivějších jedinců vyvolat i chemické popáleniny.
Druhý zákaz se týká samotných vnitřností trouby. S tabletou čistěte pouze sklo dvířek, dno a boční stěny. Zásadně se vyhněte topným tělesům (spirálám) na stropě trouby a zadnímu ventilátoru.
Zbytky koncentrované chemie byste z těchto míst dostávali jen velmi těžko. Po vyčištění je také absolutně klíčové celou troubu několikrát důkladně vytřít čistou vodou. Pokud to odfláknete, hrozí, že vaše první nedělní kuře nebo bábovka načichnou chemickou vůní "svěžího citronu".
Konec drahým čističům?
Běžné specializované spreje na čištění trub z drogerie dnes vyjdou i na více než sto korun. Využití jedné obyčejné tablety do myčky za zhruba pětikorunu je tak nejen obrovskou úsporou času a nervů, ale z dlouhodobého hlediska i docela příjemnou úlevou pro rodinný rozpočet.