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Konec bolesti v krku z klimatizace. Profesionální řidiči znají jednoduchý trik, který opravdu funguje

2. 7. 2026 – 21:09 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Konec bolesti v krku z klimatizace. Profesionální řidiči znají jednoduchý trik, který opravdu funguje
zdroj: Freepik
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Venku panují tropická vedra, a tak většina řidičů zapíná klimatizaci hned po nastartování. Jenže po hodině za volantem přichází nepříjemné škrábání v krku, chrapot nebo pocit sucha. Mnozí si myslí, že se nachladili. Ve skutečnosti ale bývá problém úplně jinde.

Odborníci upozorňují, že klimatizace vzduch nejen ochlazuje, ale také výrazně vysušuje. A právě suché sliznice jsou mnohem citlivější na podráždění. Existuje přitom jednoduchý trik, který používají i lidé, kteří tráví za volantem celé hodiny.

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Nejde o nachlazení, ale o vysušenou sliznici

Pokud na vás proudí studený vzduch přímo z výdechů klimatizace, sliznice v nose a krku se rychle vysušují. Výsledkem bývá pálení, škrábání nebo pocit, jako by na vás „něco lezlo“. Lékaři proto doporučují průduch v autě  nesměřovat přímo na obličej a krk a pravidelně pít vodu.

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Trik, který používají i lidé, kteří tráví za volantem celý den

Řidiči z povolání, obchodní zástupci nebo kurýři mají jednoduchý zvyk. Kromě lahve s vodou často vozí v autě také zvlhčující pastilky.

Nejde přitom o klasické pastilky proti bolesti v krku. Mnohem vhodnější jsou ty, které obsahují například islandský lišejník, kyselinu hyaluronovou nebo jiné zvlhčující látky. Při cucání podporují tvorbu slin a na sliznici vytvářejí jemný ochranný film. Díky tomu může být krk méně podrážděný i po několika hodinách jízdy v klimatizovaném autě.

Odborné lékařské studie potvrzují, že zvlhčující pastilky dokážou zmírnit pocit sucha a podráždění sliznic právě díky vytvoření ochranné vrstvy a podpoře přirozené hydratace.

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Nestačí jen pastilka

Pastilka sama o sobě problém nevyřeší, pokud budete klimatizaci používat nevhodně. Odborníci doporučují během delších cest pravidelně pít čistou vodu, nesedět přímo v proudu studeného vzduchu a nenastavovat klimatizaci na extrémně nízkou teplotu. Ideální rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou je přibližně šest až osm stupňů Celsia.

Stejně důležitá je také pravidelná výměna kabinového filtru. Zanesený filtr může obsahovat prach, pyl nebo plísně, které citlivé sliznice dráždí ještě více.

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Pár korun, které mohou zpříjemnit každou cestu

Zvlhčující pastilka stojí jen několik korun, přesto může být během dlouhých letních cest příjemným pomocníkem. V kombinaci s dostatečným pitným režimem, správně nastavenou klimatizací a pravidelně měněným kabinovým filtrem pomůže udržet sliznice hydratované a snížit nepříjemné škrábání v krku.

Pokud se ale přidá horečka, silná bolest při polykání nebo potíže přetrvávají několik dní, nejde už jen o vysušení sliznice a je vhodné navštívit lékaře.

Tagy:
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Zdroje:
Mayo Clinic, PubMed, tandfonline.com, adventhealth.com, logan-inc.com, gelorevoice.ie
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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