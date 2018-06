Komunisté podpoří vládu. Brabec má radost, Fiala si rýpl

Několik set aktivistů z různých evropských zemí v sobotu u povrchového hnědouhelného dolu Bílina na Mostecku protestovalo proti těžbě fosilních paliv. Ráno se asi 20 z nich připoutalo na vrcholu rypadla v lomu Bílina. Těžba se zastavila. Dopoledne se další snažili opustit vymezenou trasu protestního pochodu a vniknout do lomu. Policie 234 z nich zajistila.

Několik set aktivistů z různých evropských zemí v sobotu u povrchového hnědouhelného dolu Bílina na Mostecku protestovalo proti těžbě fosilních paliv. Ráno se asi 20 z nich připoutalo na vrcholu rypadla v lomu Bílina. Těžba se zastavila. Dopoledne se další snažili opustit vymezenou trasu protestního pochodu a vniknout do lomu. Policie 234 z nich zajistila.

13:59