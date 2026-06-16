Komise bývalých hlav států a vlád píše Babišovi kvůli protidrogové politice
16. 6. 2026 – 17:53 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Globální komise pro protidrogovou politiku, která sdružuje bývalé prezidenty, premiéry, lídry mezinárodních institucí a experty, chválí dosavadní český přístup k řešení závislostí.
Považuje ho za úspěšný s dobrými výsledky při nízkých výdajích a varuje před dopady změn. Doporučuje vládě jednat s experty a místo nynějších záměrů zvolit alternativní řešení. Komise to napsala premiérovi Andreji Babišovi (ANO) v dopise, který má ČTK k dispozici.
Globální komise pro protidrogovou politiku prosazuje modernizaci přístupu a posun od prohibice k zákonné regulaci. Mezi komisaře patří třeba bývalá novozélandská premiérka Helen Clarková, polský exprezident Aleksander Kwaśniewski a někdejší hlavy dalších států a vlád či podnikatel a miliardář Richard Branson. Jedním z členů je i dosavadní protidrogový koordinátor Pavel Bém.
Vláda před měsícem rozhodla o přesunu protidrogové politiky z gesce premiéra pod ministerstvo zdravotnictví. Babiš ohlásil chystané zpřísnění postupu. Komise uvádí, že debatu v Česku bedlivě sleduje. Oceňuje, že se dosavadní český přístup týká nejen nelegálních látek, ale i alkoholu, tabáku či hazardu. Označuje ho za příklad dobré praxe.
"ČR mnoho let představuje v Evropě jeden z nejrespektovanějších a mezinárodně nejuznávanějších příkladů přístupu založeného na důkazech. Český model opakovaně prokázal, že pragmatický, koordinovaný a vyvážený přístup založený na důkazech může přinést silné zdravotní a sociální výsledky," uvedla komise. Podotkla, že i s malými výdaji má Česko nízký výskyt infekcí a HIV a vysoce účinnou prevenci, léčbu a služby ke snižování škod. "Tento úspěch není náhodný. Byl budován dekády díky koordinovanému, mezioborovému modelu, který závislost nevnímá jen jako zdravotní problém, ale také jako sociální, vzdělávací, ekonomický a bezpečností. Efektivní politika proto vyžaduje koordinaci napříč resorty a institucemi," stojí v listu. Podle něj Úřad vlády léta koordinační roli úspěšně naplňoval.
Komise Babišovi píše, že plně uznává, že vlády nastavení přezkoumávají, reformy by ale měly silné stránky udržet. "Evropské zkušenosti stále víc ukazují, že systémy, které fungují, by se měly zachovat, podporovat a posilovat," uvedla komise. Věří, že za změnami je snaha o posílení, ne oslabení. Varuje před dlouhodobými dopady.
Pokud se má podle komise český model přehodnotit, doporučovala by alternativní autonomní uspořádání. Čeští experti navrhovali vznik agentury pro problematiku závislostí po vzoru Národní sportovní agentury. Před provedením změn radí komise jednat s odborníky. Zmiňuje Béma, bývalého protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila a českého zástupce v Mezinárodním výboru pro kontrolu narkotik (INCB) Pavla Pachtu.
Babiš v poslední době Vobořila opakovaně kritizoval. Před nedávnem řekl, že větší důvěru než v Béma má v šéfa policejní centrály proti organizovanému zločinu Jakuba Frydrycha. Premiér údaje odborníků zpochybnil. Řekl, že představí vlastní.