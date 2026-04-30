Komáři si vás vybírají jako na menu: Proč jste pro ně neodolatelní
30. 4. 2026 – 11:10 | Magazín | Alex Vávra
Proč někdo skončí po večeru venku samý štípanec, zatímco jiný nemá ani jeden? Komáři si totiž své oběti pečlivě vybírají – a rozhoduje o tom víc než jen náhoda.
Komáři. Malí, otravní a neuvěřitelně vytrvalí nepřátelé letních večerů. Stačí pár minut venku a někteří lidé se vracejí domů jako živý terč plný svědivých pupínků, zatímco jiní si užívají pohodu bez jediného štípnutí. Proč to tak je? Máte prostě smůlu, nebo si vás komáři vybírají z nějakého důvodu? Překvapivě ano – a věda má docela jasnou odpověď.
Komáři si totiž nevybírají náhodně. Mají svůj vlastní „radar“, podle kterého poznají ideální oběť. Jedním z hlavních signálů je oxid uhličitý, který vydechujeme. Čím víc ho produkujete, tím víc na sebe upozorňujete. Proto vás mohou více napadat třeba po sportu, po pár pivech nebo když je vám jednoduše horko. Není náhoda, že vám bzučí přímo u hlavy – tam totiž vydechujete nejvíc.
A to není všechno. Komáři milují teplo. Pokud jste zahřátí, zpocení nebo jen máte vyšší tělesnou teplotu než ostatní, jste pro ně doslova maják. K tomu přidejte váš přirozený pach – směs potu, bakterií a chemických látek na kůži – a máte dokonalý recept na to stát se jejich oblíbenou „večeří“.
Proč si komáři vybírají právě vás
Možná vás to nepotěší, ale velkou roli hraje genetika. Studie na dvojčatech ukázala, že až dvě třetiny toho, jak moc vás komáři přitahují, máte doslova zapsané v DNA. Jinými slovy – pokud vás komáři milují, pravděpodobně s tím moc nenaděláte. Hodně se mluví i o krevní skupině. Některé výzkumy naznačují, že lidé s krevní skupinou nula jsou pro komáry lákavější. Jenže vědci se zatím neshodli, takže to není žádné pevné pravidlo. Mnohem důležitější je, jak „voníte“ – a to je kombinace vaší genetiky a bakterií na kůži.
Zajímavé je, že roli může hrát i to, co máte na sobě. Komáři lépe vidí tmavé barvy, jako je černá, červená nebo oranžová, takže v takovém oblečení jste pro ně snadnějším cílem. A pokud si dáte pivo? Bohužel, i to může zvýšit šanci, že si vás najdou. Některé studie dokonce naznačují, že i obyčejný banán může ovlivnit, jak moc jste pro komáry přitažliví.
A pak je tu nepříjemná realita – komáři nejsou jen otravní. Když vás samička bodne, nevysaje jen krev, ale zároveň do těla vypustí sliny, které způsobují svědění a otok. V některých částech světa navíc přenášejí vážné nemoci, takže jejich význam rozhodně není radno podceňovat.
Jak se bránit a nenechat se sežrat zaživa
Dobrá zpráva je, že i když nemůžete změnit svou genetiku, pořád máte šanci se bránit. Základem je jednoduchá strategie – ztížit komárům přístup k vaší kůži. Dlouhé rukávy, kalhoty a světlé oblečení vám mohou výrazně pomoct.
Repelenty jsou pak vaše nejlepší zbraň. Látky jako DEET nebo přírodní varianty dokážou komáry spolehlivě odradit, jen je potřeba je používat správně a pravidelně. Velký rozdíl udělá i prostředí kolem vás. Komáři milují stojatou vodu, kde se množí. Stačí tedy odstranit vodu z květináčů, kbelíků nebo zahradních dekorací a jejich počet výrazně klesne. Pomůže i síť do oken nebo klimatizace. A nezapomeňte na načasování. Komáři jsou nejaktivnější při západu a východu slunce. Pokud se těmto časům vyhnete, máte napůl vyhráno.
Na závěr jedna pravda, která možná není úplně fér – komáři si prostě vybírají. Někdo je pro ně gurmánská specialita, jiný jen nezajímavý kolemjdoucí. Ale i když patříte do té „chutnější“ skupiny, s trochou prevence můžete jejich útoky výrazně omezit a užít si léto bez neustálého škrábání.