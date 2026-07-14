Kolena vrzají a bolí při každém dřepu? Tyhle cviky vsedě je zase rozhýbou
14. 7. 2026 – 14:16 | Magazín | Tomáš Dvořák
Vstanete ze židle a v koleni to zavrže nebo zabolí. Většina lidí hned sáhne po mastičce. Přitom kolenům často stačí pár cviků, které zvládnete vsedě.
Obsah článku
- Proč kolena tuhnou a bolí
- Proč pár cviků zabere
- Pět cviků, které zvládnete vsedě
- Kdy cvičit opatrně a kdy jít k lékaři
Vstanete ze židle a v koleni to zabolí nebo zavrže. Znáte to i při chůzi ze schodů nebo když si dřepnete pro něco na zem. Většina lidí to nechá být, nebo hned sáhne po mastičce z lékárny. Přitom kolenům často stačí pár jednoduchých cviků. Zvládnete je vsedě u televize a nepotřebujete k nim vůbec nic.
Nečekejte zázrak přes noc. Ale když je budete dělat pravidelně, ztuhlá kolena se po pár dnech začnou hýbat líp a bolest poleví. Pojďme si je ukázat, jsou opravdu jednoduché.
Proč kolena tuhnou a bolí
Nejčastější důvod vás možná překvapí. Není to stáří, ale málo pohybu. Když hodně sedíme, svaly kolem kolena zeslábnou. A slabé svaly kloub neudrží, takže se koleno ozve bolestí nebo ztuhne. Někdy je za tím i mírná artróza, tedy opotřebení kloubu. I tady ale lékaři pohyb doporučují, ne zakazují.
Proč pár cviků zabere
Je to prosté. Kolem kolena jsou svaly na přední i zadní straně stehna. Když je posílíte, převezmou část zátěže a koleno se odlehčí. Podle fyzioterapeutů navíc pohyb prokrví kloub a rozhýbe ho. Právě proto se ztuhlé koleno po cvičení cítí líp.
Pět cviků, které zvládnete vsedě
Sedněte si na židli, narovnejte záda a jděte na to. U každého cviku začněte pomalu.
- Napněte stehno. Nohu nechte na zemi a napněte přední stranu stehna, jako byste chtěli koleno narovnat. Vydržte dvě vteřiny a povolte. Zopakujte desetkrát.
- Narovnejte koleno. Zvedněte jednu nohu a pomalu narovnejte koleno do vodorovné polohy. Chvíli vydržte a pomalu spusťte. Na každou nohu patnáctkrát.
- Zatlačte patou. Chodidlo nechte na zemi, špičku zvedněte a zatlačte patou do podlahy. Ucítíte zadní stranu stehna. Podržte a povolte, patnáctkrát.
- Přitáhněte chodidlo. Pomalu posuňte patu k sobě, koleno se ohne, co to jde. Vydržte dvě vteřiny a nohu zase narovnejte. Rozhýbe to celý kloub.
- Protáhněte stehno. Jednu nohu natáhněte dopředu, patu na zem, špičku nahoru. S rovnými zády se lehce předkloňte, dokud necítíte tah vzadu na stehně. Vydržte půl minuty.
Kdy cvičit opatrně a kdy jít k lékaři
Tady pozor. Cviky mají koleno rozhýbat, ne rozbolet. Mírná bolest při cvičení nevadí, ale silná ano. Když vás cvik pořádně bolí, přestaňte.
A jsou situace, kdy cviky nestačí a je čas na lékaře. Když koleno oteče, je horké nebo zarudlé, když k tomu máte horečku, když se koleno zablokuje nebo jste ho zranili. To nejsou věci na domácí cvičení. Taky když bolest po pár týdnech neustupuje, nebo se zhoršuje, objednejte se k doktorovi.
Jinak platí jednoduchá rada. Zkuste cviky pár dní po sobě a dejte kolenům čas. Rozhýbat je zvládnete i od gauče.