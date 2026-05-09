Kokta tasil ezoterickou obhajobu: Za zveřejnění skandálního videa prý může tajemná síla
9. 5. 2026 – 6:06 | Magazín | Jana Strážníková
Hříšník se vrátil ke skandálnímu videu a nechápe, proč ho vlastně zveřejňoval.
Drama ne a ne utichnout. Kolem skandálu rodiny Koktových, který v podobě nyní již jistě tisíckrát prokletého videa vybublalo (doufejme omylem) na povrch, se stále točí velká pozornost.
K záznamu, v němž vzteky smyslů zbavený Josef Kokta řve na své malé děti snad nejsprostší nadávky, jaké má čeština k dispozici, a nazývá je pohlavními orgány a podobně, se nyní v (placeném, jak jinak) podcastu Ornella on Air vrátil sám hříšník.
A do éteru vypustil prohlášení, které budí mírně zdvižené obočí: Za zveřejnění podle něj mohla tajemná moc.
„Doteďka nemůžu pochopit, který osud nebo která síla mezi nebem a zemí mě vedla k tomu, že mi řekla: 'Běž na YouTube, zorganizuj tam videa a zviditelni ty starý.' A přitom jsem měl spoustu jiný práce...“ odvolával se na vyšší moc.
„Nechápu tu sílu, která mi řekla: 'Běž k tomu počítači a udělej klik ze soukromýho na veřejný.' Dovede mi někdo z těch čarodějnic a dalších říct, co to bylo za sílu?“ vrtěl hlavou.
„Mám zapomenout na všechno to dobrý, co jsme prostě zažili? Co všechno jsi zvládnul, postaral ses o všechno, když jsem byla v nemocnici. Vždycky jsi tam prostě pro naše děti byl, vždycky jsi prostě pro rodinu dýchal. A teď prostě tohle všechno já mám jako škrtnout a říct si, před čtyřma lety jsi na minutu vybuchl, tak já ho zruším jako otce svých dětí a vy všichni taky?!“ zastávala se svého manžela nemanžela Ornella.
„S těma dětma už se to neopakovalo. A jelikož jsme hlučná rodina, tak to ty děti vůbec nerozhodilo,“ prohlásila. Není nicméně jisté, jak moc je moudré vysílat do světa informaci, že děti jsou na nadávky zvyklé.
„Pepa sice zařve, ale vůbec nikdo na to nereaguje, protože ho mají takhle namazanýho na chleba, prostě se otočí a dál koukají na pohádku, protože ví, že nedostanou na pr*el, nic, a ještě jim táta za chvilku snad dá zmrzlinu. Jsou zvyklí na to, že tatínek je splachovací a za chvilku to mají u něj dobrý,“ popsala Ornella zajímavou dynamiku v rodině.
Že by si to ale novým prohlášením u fanoušků vyžehlili a v komentářích se objevila jen podpora, se říct rozhodně nedá.
„Proč vás mrzí to kliknutí víc, než to, jak se chováte k dětem? Začalo vás to mrzet až potom, co začali odcházet sponzoři,“ rýpl si jeden z komentujících.
„Přijde jim asi úplně normální na děti řvát vulgární výrazy. Vůbec si při tom neuvědomují, jaký vzorec chováni si ty děti ponesou do svých životů,“ dodává další.