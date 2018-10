Koho chce arogantní Trump uzbrojit: Rusy, anebo Čechy?

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Donald Trump s Vladimirem Putinem mohou vrátit Evropu do časů blízkých éře studené války. A Čechy to může stát majlant. Desítky miliard.

Donald Trump je spojenec k pohledání. Zruší smlouvu, která chránila Evropu a vyloučila z ní celou kategorii nebezpečných zbraní. Poté nám nabídne americkou raketovou ochranu a další americké zbraně.

Kdepak v akci, ale za mastné americké ceny!

Nakonec budeme rádi, když výdaje na obranu "jen" zdvojnásobíme ně dvě procenta ekonomického výkonu země. Tak, jak to předpokládá dohoda států NATO. Blondýn s největším červeným tlačítkem a ruský vládce Vladimir Putin nám mohou pustit žilou mnohem víc.

Děti, nebojte se peršingů

Americký prezident se chystá odstoupit od smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu, známé pod zkratkou INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty).

Dříve narození si vzpomenou, že ji podepsali Ronald Reagan a Michail Gorbačov na sklonku studené války, před Vánoci roku 1987. Na jejím základě stáhli Sověti z Evropy rakety SS-20 (byly rozmístěny i v Čechách a na Moravě) a Američané pershingy. Ze starého kontinentu zmizelo celkem 2692 raket schopných nést jaderné hlavice na vzdálenost 500 až 5000 kilometrů.

Smlouva byla bodem zvratu ve studené válce. Do roku 1987 velmoci v Evropě hromadily zbraně i jadernou munici. Byla to doba, ve které jsme seděli na sudu s "jaderným prachem", éra, ze které pochází rýmovačka:

Maminko, tatínku, já se bojím peršingů.

Neboj, neboj, milé dítě, SS-20 ochrání tě!

Smlouva, která překáží

Američané si stěžují, že Rusko smlouvu INF porušuje a vyvíjí raketu Novator, která má obdobné parametry jako sešrotované esesdvacítky a je schopna zasáhnout cíle téměř v celé Evropě. Vladimira Putina na to upozorňoval už Trumpův předchůdce v Bílém domě Barack Obama. Ruský prezident, jak jinak, obvinění odmítal – a dosud odmítá.

Trump na to má jednoduché řešení: Když smlouvu nedodržujete, tak ji vypovíme.

Je to totéž, jako kdybyste si stěžovali policistům, že řidiči projíždějí kolem vašeho domu vyšší rychlostí než povolenou třicítkou, a policisté to vyřešili tak, že by značku omezující rychlost odstranili. Proč ne? Když ti lumpové rychlost nedodržují, ať si jezdí, jak chtějí!

Policajt Trump se nepokouší Rusy přimět, aby smlouvu respektovali – ať už cukrem, nebo bičem. Jednodušší je "značku-smlouvu" odstranit. Tím spíš, že jeho vládě překáží. Nevyhovuje jejím strategickým cílům.

Američané chtějí zarazit Číňany, kteří se rozpínají v jihovýchodní Asii a staví obdobné rakety, jaké smlouva INF Američanům zapovídá. Na nějakou odzbrojovací dohodu s Čínou přitom v časech obchodní války nemá Trump pomyšlení.

Dá se však předpokládat, že Trump by o ni neusiloval ani v příhodnějších dobách. "Smlouvu nejdřív vypovíme. Potom začneme ty zbraně vyvíjet, dokud nebudou Rusko a Čína souhlasit s novou dohodou," citovala amerického prezidenta už loni agentura AP.

Procenta sem, procenta tam

Nahlíženo z Evropy, leckoho může zarazit arogantní Trumpův přístup ke spojencům. POTUS vyslal svého emisara, bezpečnostního poradce, Johna Boltona, do Moskvy, aby Rusům vysvětlil, proč chce smlouvu zrušit. S evropskými spojenci z NATO však tento postup nekonzultoval.

Evropanů se přitom zmíněný dokument týká nejvíc. Pravda, Putin nemusí ihned poté, co mocnosti smlouvu pohřbí, rozmístit Novatory na východní výspě NATO a Evropské unie. Může to však udělat, kdykoli si zamane. A Evropa by pro tento případ měla mít připravenou odpověď.

Požádáme tedy Ameriku o její nové rakety? Trump nám patrně vyhoví.

Putin to už tuší. A tak preventivně zastrašuje. Ve středu upozornil, že evropské státy, které americké rakety rozmístí, se vystaví riziku odvetného jaderného útoku Ruska. A už před týdnem prohlásil, že ti kdo zaútočí na Rusko "chcípnou a nebudou mít čas na pokání".

Co je ale podstatné: Lze tušit, že americké rakety v budoucnu nebudou zadarmo. Trump už dříve naznačil, že Evropané by měli za americkou ochranu platit. A svou nabídku by vrchní velitel nejspíš rozšířili o další americké zbraně.

V takovém případě by dvě procenta z hrubého domácího produktu, ke kterým se alianční státy zavázaly, sotva stačily. Že by se tedy splnilo Trumpovo přání, aby členové NATO dávali na obrany dvojnásobek? "Dvě procenta jsou fakt málo. Měla by to být čtyři procenta," pravil americký prezident letos v květnu.

Pokud by Česko chtělo takovému přání dostát, muselo by namísto nynějších 58 miliard dávat na obranu 200 miliard korun.

Je v tom rozdíl!

Ronald Reagan je pokládán za vítěze studené války. Traduje se, že uzbrojil Sovětský svaz, byť rozklížená a vyčerpaná říše se zhroutila spíš "vlastní zásluhou".

Čím vstoupí do dějin Donald Trump? Kdoví, třeba tím, že uzbrojil své spojence.