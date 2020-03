Kocourkov: Vodíkovou čerpací stanice máme, auta na vodík ale nejsou

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Německo jako evropský premiant ekologické dopravy? Snad ano, ale i tam to v tomto ohledu místy pěkně drhne.

Kabinet kancléřky Angely Merkelové loni na podzim schválil klimatický balíček, který vyjde na 50 miliard eur a který by měl našim západním sousedům pomoci splnit ekologické závazky do roku 2030.

I s tou německou pečlivostí to ale bývá všelijaké, protože i tam se toho leckdy ujmou kocourkovští (neboli Schildbürger, jak zní německá varianta). Vzít to z ekologického hlediska pořádně do rukou se rozhodli například ve Wiesbadenu – a za půldruhého milionu eur (téměř 70 milionů korun) tu postavili vodíkovou čerpací stanici pro linkové autobusy. S velkou slávou a za přítomnosti zástupců města a médií ji otevřeli koncem února. Má to ale háček: Čerpací stanice zeje prázdnotou, žádné autobusy na vodík ve městě nejezdí a příští dva roky ani nebudou. A vezmeme-li v úvahu, jak dlouho a s jakými odklady se staví třeba nové berlínské letiště, to možná bude ještě déle.

Původní plán byl získat pro Frankfurt nad Mohanem, Mohuč a Wiesbaden jedenáct autobusů na vodík, dodavatel Ebe Europa ale třikrát nedodržel termín a města nakonec smlouvu vypověděla. Nyní bude třeba vypsat nový tendr, což se samozřejmě protáhne.

Čerpací stanice pro jeden vůz

Ale abychom byli spravedliví: jeden autobus na vodík městský dopravce ESWE přece jenom má. Je to demonstrační vozidlo, které si podnik zapůjčil od firmy Winzenhöfer pro slavnostní prezentaci. Ono to totiž hned lépe vypadá, když se otevře čerpací stanice a rovnou se z ní může tankovat. A dobrá zpráva je, že si město autobus nakonec smí ponechat celý rok – aby vůbec někdo k vodíkové "benzínce" přijel a aby se udržela jakž takž v chodu. Pravidelné používání je totiž nezbytné, aby se ve stanici nevytvářel příliš vysoký tlak.

Fakt je, že trh dosud není na změnu připraven. U nás existuje zatím jedna testovací vodíková čerpací stanice, která funguje od roku 2009 a není otevřená veřejnosti. Ty první veřejné by podle předpokladu měly vzniknout ještě letos, do roku 2023 by jich mohlo být šest až osm. Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že v roce 2030 by v Česku mohlo na vodík jezdit až 90 000 aut. Otázka je, zda nebudeme mít v příštích letech úplně jiné starosti…